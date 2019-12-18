Başkan Kılca, Kumköprü Kapalı Pazaryeri esnafını ziyaret etti - Son Dakika

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, Kumköprü Mahallesinde bulunan Kumköprü Kapalı Pazaryeri'nde faaliyet gösteren pazar esnafı ve alışveriş yapan vatandaşlarla bir araya geldi.



Her fırsatta farklı meslek gruplarında hizmet veren esnafı ziyaret eden Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay Belediyesi tarafından Kumköprü Mahallesine kazandırılan Kumköprü Kapalı Pazaryeri'ni ziyaret etti. Esnaf ile kapalı pazaryerinde alışveriş yapan vatandaşların sorun ve taleplerini yerinde dinleyen Başkan Hasan Kılca, bölgede yürütülen çalışmalar hakkında da bilgi verdi.



Hasan Kılca, Karatay Belediye Başkanı olarak çözüm merciinde bulunduklarını ve şartların daha da iyileştirilmesi, sorunların çözümü için tüm gayretleriyle çalışmaya devam edeceklerini belirterek, "Her daim vatandaşlarımızın arasındayız. Varsa sorunlarını dinliyoruz ve istişarelerle çözüm üretme gayretinde oluyoruz. Belediyemizin hizmete sunduğu kapalı pazaryerleri de bu istişare ve buluşmaların neticesinde ortaya çıkan güzel hizmetler. Bu yerler sayesinde gerek pazarcı esnafımız gerekse alışveriş yapan vatandaşlarımız kışın yağmur ve çamurdan, yazın da toz ve rüzgardan kurtularak sağlıklı ortamlarda, hijyenik kurallara uygun alış veriş imkanı buluyor. Gerçekten de kapalı pazar yerlerimiz Konya'ya örnek. Günlük yaşantımızın bir parçası olan pazar alışverişleri, belediyemiz sayesinde karmaşa veya sağlıksız ortamlardan böyle güzel mekanlara taşınmış oldu. Karatay Belediyesi olarak hem ilçe halkımızın hem de pazarcı esnaflarımızın menfaatlerini ortak noktada buluşturan böyle projelerimiz önümüzdeki dönemlerde de devam edecek" diye konuştu. - KONYA