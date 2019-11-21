Başkan Kılca:

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, ilçenin çehresini değiştirmek için hayata geçirdiği birbirinden önemli yatırım ve projelerine bir yenisini daha ekliyor.



Karatay Belediyesi, ekonomik değerinin yanı sıra eşsiz görsel güzelliğiyle yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgisini çeken lavanta bahçesi kuruyor. 85 bin metrekarelik alana 100 bin lavanta fidanı ekim çalışmalarının devam ettiğini belirten Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, "Lavanta Bahçesi Projemiz ile hem ekonomiye hem de Konya turizmine katkı sunacağız. İnşallah burası yerli yabancı turistlerin de yeni gözde mekanları arasına girecek" dedi.



Karatay Belediyesi tarafından, tıp ve kozmetiğin yanı sıra yağ üretim sektöründe de yaygın olarak kullanılan, son yıllarda yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı haline gelen lavanta bahçesi kuruyor. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karaaslan Üzümcü Mahallesinde 85 bin metrekarelik alana kurulan Lavanta Bahçesi'ndeki çalışmaları yerinde inceledi. Karatay Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin lavanta fidesi dikim çalışmalarına katılarak lavanta diken Başkan Hasan Kılca, oluşturdukları Lavanta Bahçesi'ne 100 bin lavanta fidanı ekileceğini belirtti.



"Lavanta bahçemiz vatandaşların yeni gözde mekanı olacak"



31 Mart Yerel Seçimlerinden önce hemşehrilerimize verdiğimiz sözleri bir bir yerine getirdiklerini belirten Karatay Belediye Başkanı Kılca, "Şu anda da Karaaslan Üzümcü Mahallemizde oluşturduğumuz lavanta bahçemizdeyiz ve ekiplerimizin yürüttüğü lavanta fidanlarının dikim çalışmalarını inceliyoruz. Burası toplamda 85 bin metrekarelik bu alan ve bahçemize yaklaşık 100 bin lavanta fidanı dikeceğiz. Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlık ekiplerimiz burayı kısa bir süre içerisinde tamamlayacak ve burayı ekonomiye, istihdama ve turizme kazandırmış olacağız. Burada ektiğimiz lavantalar, çiçek vermeye başlayınca inanıyorum ki fotoğraf tutkunlarının yanı sıra yerli ve yabancı birçok turistin yeni gözde mekanları arasında yer alacaktır. Buranın turizm katkısının yanı sıra ektiğimiz lavantaları çiçekçilere satacağız ve ayrıca lavanta tarımı yaparak yağ üretimi de gerçekleştireceğiz. Bu sayede belediyemize ek bir gelir de elde etmiş olacağız" ifadelerini kullandı. - KONYA