Başkan Kılca, mahalle ziyaretinde vatandaşlarla buluştu - Son Dakika

Başkan Kılca, mahalle ziyaretinde vatandaşlarla buluştu

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç ile birlikte ilçenin merkeze uzak olan mahallelerini ziyaret etti.

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç ile birlikte ilçenin merkeze uzak olan mahallelerini ziyaret etti. Vatandaşların talep ve önerilerini dinleyen Başkan Kılca, Cuma Buluşmaları kapsamında ise Karakaya Mahallesindeki Karakaya Cami'nde vatandaşlarla buluştu.

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Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'nın AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç ile İlçe Yönetim Kurulu Üyeleriyle birlikte yaptığı mahalle ziyaretleri devam ediyor. Başkan Hasan Kılca ile Mehmet Genç, söz konusu ziyaretler kapsamında merkeze uzak Sakyatan, Karakaya, Göçü ve Yarma mahallelerinde vatandaşla buluştu. Mahalle muhtarları ve bölge sakinleriyle bir araya gelen Hasan Kılca ile Mehmet Genç, vatandaşın istek ve önerilerini ileterek birçok konuda istişare etme fırsatı buldu.


Karatay Belediyesinin bölgedeki yatırım ve projelerinin de incelendiği ziyaretler kapsamında Cuma Buluşması programı da gerçekleştirildi. Cuma Buluşmalarının bu haftaki adresi ise, Karakaya Mahallesi oldu. Karakaya Cami'nde kılınan cuma namazının ardından vatandaşlarla bir araya gelen Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, belediye hizmetleriyle ilgili olarak gelen istek ve önerileri tek tek dinledi. Karataylılara belediye hizmetlerini en iyi şekilde sunmak için gayret ettiklerini belirten Başkan Hasan Kılca, "Bugüne kadar her zaman hizmetlerimizi vatandaşlarımızın beklenti ve ihtiyaçlarını dikkate alarak yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Gelenek hale gelen cuma buluşmalarımızı salgın nedeniyle uzun bir süredir yapamıyorduk. Yeni sürece girilmesiyle birlikte belirlenen kuralları titizlikle uygulayarak gücümüzü aldığımız hemşehrilerimizle yeniden bir araya geldik. Hep birlikte ilçemizin geleceği için hasbihal ediyoruz. Bu buluşmalar, yapılan hizmetlerin hem anlatılmasına hem de hizmet planımızın şekillenmesine katkı sağlıyor" dedi.


Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ve AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç'in birlikte gerçekleştirdiği mahalle ziyaretlerine söz konusu mahallelerin muhtarları ile mahalle başkanları katıldı. - KONYA

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Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 16:44 Kaynak: İHA

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