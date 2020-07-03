Başkan Kılca, mahalle ziyaretlerini sürdürüyor - Son Dakika

Başkan Kılca, mahalle ziyaretlerini sürdürüyor

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, vatandaşların öneri ve taleplerini tespit etmek amacıyla başlattığı merkeze uzak mahalle ziyaretleri devam ediyor.

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, vatandaşların öneri ve taleplerini tespit etmek amacıyla başlattığı merkeze uzak mahalle ziyaretleri devam ediyor.

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Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, mahalle ziyaretleri kapsamında Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç, ilçe teşkilat mensupları, Karatay Belediye Başkan Yardımcıları ile birim müdürleri, merkeze uzak mahalle ziyaretleri kapsamında Şatır, Bakırtolu, Hayıroğlu ve Ovakavağı'nı ziyaret etti. Başkan Hasan Kılca ve beraberindekiler, mahalle ziyaretlerinde hem belediyenin bölgede yürüttüğü çalışmaları yerinde incelediler hem de vatandaşın talep ve önerilerini dinleyip istişare etme fırsatı buldu.


"İnsanımızın gönül makamı tüm makamların üstünde"


Mahalle ziyaretlerini ve bölge halkıyla olan istişarelerini değerlendiren Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, vatandaşların içinde bulunmaya büyük özen gösterdiklerini belirterek, amaçlarının vatandaşların taleplerini ve sıkıntılarını dinleyerek hızlı bir şekilde çözüm üretmek olduğunu kaydetti. Başkan Hasan Kılca, "İlçe merkezimizin yanı sıra merkeze uzak mahallemizi sık sık ziyaret ederek gerek muhtarlarımız gerekse hemşehrilerimizle buluşmayı sürdürüyoruz. Bu süreçte Karatay Belediyesi olarak hem yürüttüğümüz çalışmaları yerinde inceleme hem de muhtarlarımız ve hemşehrilerimizle istişare etme fırsatı buluyoruz. Ziyaretlerimiz oldukça verimli geçiyor. Yola çıktığımızda slogan olarak belirlediğimiz 'Bir Başka Karatay'ı hayata geçirmek için çalışmaya devam ediyoruz. Zira hemşehrilerimizin omuzlarımıza yüklediği bir sorumluluk var. Bu bilinçle hareket ederek hemşehrilerimizin hayatlarına bir şekilde dokunmak ve gönüllerine köprü kurmak arzusundayız. Bir emanet olarak gördüğümüz bu görevde bulundukça da bunu sağlamanın çabasında olacağız. Bizler, belediyemizdeki makamda değil, hemşehrilerimizin gönül makamında bulunmayı tercih ediyoruz. Çünkü o makam, bütün makamlardan kıymetlidir. Bunu sağlamak için de onların memnuniyetini, huzur ve mutluluğunu arttırmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - KONYA

Hasan Kılca, Ovakavağı, Karatay, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 12:34 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Kılca, mahalle ziyaretlerini sürdürüyor - Son Dakika

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