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Başkan Kılca, mesai öncesi belediye personeliyle buluştu

2 saat önce

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, Tatlıcak Tesislerinde personelle simit ve süt eşliğinde kahvaltıda bir araya geldi.

Başkan Kılca, mesai öncesi belediye personeliyle buluştu, System.String[]

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, Tatlıcak Tesislerinde personelle simit ve süt eşliğinde kahvaltıda bir araya geldi.


Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, güne belediyeye ait Tatlıcak Tesislerinde personel buluşması ile başladı. İşçilerin mesaisi öncesinde simit ve süt eşliğindeki kahvaltıda personeliyle bir araya gelen Başkan Hasan Kılca, personelin istek, talep ve önerilerini de dinledi, işçilerle bir süre sohbet etti. Karatay Belediye Başkan Yardımcıları, birim müdürleri ile belediye personelinin bulunduğu buluşmada Hasan Kılca, Karataylı hemşehrilerinin huzuru, mutluluğu ve sağlığı için büyük gayret gösteren tüm belediye personeline teşekkür etti.


"Bizler şehrimizi de işimizi de çok seviyoruz"


Başkan Kılca, "Bu sabah mesaiye birlikte başlayalım, birlikte bir bismillah diyelim dedik. Sizlerle böyle sık sık bir araya gelmeye devam edeceğiz. Bazen birlikte pikniğe gideceğiz bazen de değişik sosyal faaliyetlerle hep bir arada olacağız. Bizler Karatay Belediyesi olarak sizlerle gurur duyuyoruz. Çalışmalarınızı beğeniyoruz. Gerçekten de gayretli, yoğun ve fedakarca bir çalışma yürütüyorsunuz. Hepinizden Allah razı olsun. Biz kocaman bir aileyiz ve her biriniz bu büyük ve güzel ailenin kıymetli birer parçasısınız. Hep birlikteyiz ve dolayısıyla sizlerin başarısı bizlerin başarısı demektir. Eğer işimizi ve şehrimizi seviyorsak başarı gelir. Bizler de sizler gibi hem işimizi hem de şehrimizi çok seviyoruz. Bu sevginin ve gayretin karşılığı olarak da böylesine güzel bir başarının gelmesi doğaldır. Gayretli ve başarılı çalışmalarınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - KONYA

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Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 10:47 Kaynak: İHA
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