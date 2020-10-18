Başkan Kılca: "Muhtarlarımızın katkılarıyla Karatayımızı güzel yarınlara taşıyacağız" - Son Dakika

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, muhtarlık kurumunun yerel demokrasinin en eski ve en önemli yapı taşı olma özelliğini taşıdığına söyledi.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı. Başkan Kılca mesajında şu görüşlere yer verdi: "Muhtarlarımız, mahallelerde devlet ve yerel yönetimlerin vatandaş ile arasında önemli bir köprü vazifesi görmektedir. Bu yönüyle, en ücra yerleşim yerlerine hizmetin gitmesi adına önemli rol oynamaktadırlar. Karatay Belediyesi olarak bizler de yaklaşık 1.5 yıldır birlikle ilçemiz ve vatandaşlarımız için mahallelerimizin bütün muhtarlarıyla omuz omuza, üstün gayretle çalışıyoruz. Hamdolsun dolu dolu geçen bu zaman diliminde fiziki yatırımlardan kültürel ve sosyal projelere kadar belediyeciliğin birçok en iyi örneğini Karatay'ımızda hep birlikte hayata geçirdik. Yerel yönetimdeki en önemli paydaşlarımız olarak gördüğümüz ve daha güzel bir geleceğe yürüdüğümüz muhtarlarımızın belediye hizmetlerimizin sahada doğru, yerinde ve etkili olmasında büyük emeklerini yadsıyamayız. Özellikle yaşadığımız salgın sürecinde tedbirlere yönelik çalışmalarımızın da en büyük destekçisi yine değerli muhtarlarımız oldu. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da muhtarlarımızın katkısı ve desteğiyle mahallelerimizde ilçemizde yine hep birlikte çok güzel hizmetlere imza atmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle; muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum. Bu vesileyle aramızdan ayrılan muhtarlarımıza da Allah'tan rahmet diliyorum." - KONYA