Başkan Kılca: "Tüm tedbirlerimizle kışı karşılıyoruz" - Son Dakika

Başkan Kılca: "Tüm tedbirlerimizle kışı karşılıyoruz"

11.01.2021 14:08
Başkan Kılca:

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, geçtiğimiz yıl başarıyla sonuçlanan karla mücadele çalışmalarına bu yıl da iş makineleri ve tüm ekipleriyle hazır.Havaların soğumasıyla birlikte Karatay Belediyesi, vatandaşların günlük yaşamlarının sekteye uğramaması için düğmeye bastı.

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, geçtiğimiz yıl başarıyla sonuçlanan karla mücadele çalışmalarına bu yıl da iş makineleri ve tüm ekipleriyle hazır.

Havaların soğumasıyla birlikte Karatay Belediyesi, vatandaşların günlük yaşamlarının sekteye uğramaması için düğmeye bastı. Bu kapsamda Karatay Belediyesi, Karataylıların rahat bir kış geçirmeleri için kışla mücadele çalışmalarına yönelik gerekli bütün tedbirlerini aldı ve hazırlıklar tamamlandı.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, ilçe merkezinde ve merkeze uzak tüm mahallelerde oluşabilecek kar ve buzlanmaya karşı ekiplerin hazır olduğu kaydederek Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı bütün ekiplerinin kar ve buzlanmaya karşı konuşlandırıldığını ifade etti. Başkan Hasan Kılca, "Kış ve kar yağışı, korku ve çile değil; görsel olarak bir güzellik ve doğanın bir gereğidir. Karatay Belediyesi olarak her yıl artan tecrübe, iş ve araç gücümüzle Karataylı hemşerilerimize karla mücadele çalışmalarımızla içlerinin rahat olmasını söylüyoruz. Özellikle kış aylarında kar yağışlarının çileye dönüştüğü günleri geride bırakarak vatandaşlarımıza sadece beyaz örtünün tadını çıkarabilecekleri hizmetler sunuyoruz. Karatay'da inşallah aldığımız tedbirlerle hiçbir sorun yaşanmadan güzel bir kış mevsimi geçireceğiz" ifadelerini kullandı.

"Bizler hazırız, tüm ekiplerimizle kışı karşılıyoruz"

Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerinin kış ayları boyunca ilçe merkezinde ve merkeze uzak bütün mahallelerimizde oluşabilecek olumsuzluklara karşı hazır durumda olacaklarının altını çizen Hasan Kılca, "35 kamyon, 4 adet kar küreme ve tuz serme aracı, 5 adet kar küreme aracı, 2 adet solüsyon aracı, 10 greyder, 8 Loder, 6 Beko Loder, 5 mini Loder olmak üzere toplamda 70 aracımız ve 175 personelimizle kış boyunca hemşehrilerimizin hizmetinde olacağız. Yine 200 ton tuz ve 150 ton buz çözücü-önleyici solüsyonumuz hazır. Amacımız, yağışların ilçemizi olumsuz etkilememesi ve hemşehrilerimizin rahat bir kış geçirmesine katkı sunmak. Karatay Belediyesi olarak bu konuda da üzerimize düşeni yapacağız" diye konuştu.

"Karatay belediyesi 7/24 hemşehrilerimizin hizmetinde"

Kış ile ilgili bütün çalışmalarının koordineli bir şekilde yürütüleceğini ifade eden Kılca, merkezde olduğu gibi merkeze uzak mahallelerde de vatandaşların mağdur olmamalı için aynı hassasiyeti göstereceklerinin altını çizdi. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, gece ve gündüz olmak üzere vardiyalı olarak çalışacak ekiplerin meydana gelebilecek olumsuzluklara anında müdahale edeceğini ifade ederek vatandaşların kar nedeniyle oluşabilecek herhangi bir olumsuzluğa karşı 0 332 350 13 13 nolu hattın yanı sıra 0 532 323 40 30 nolu Whatsapp hattından ilgili birimlere ulaşabileceğini sözlerine ekledi.

Öte yandan Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler de yıl boyunca olduğu gibi kış aylarının gelmesiyle birlikte ilçe genelindeki çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler, ağaçlarda aşırı kar birikmesinden kaynaklanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla ağaçları budadı. - KONYA

Başkan Kılca: Tüm tedbirlerimizle kışı karşılıyoruz
Başkan Kılca: Tüm tedbirlerimizle kışı karşılıyoruz
Başkan Kılca: Tüm tedbirlerimizle kışı karşılıyoruz

Hisarcık, Karatay, Konya, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Kılca: 'Tüm tedbirlerimizle kışı karşılıyoruz' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Uyuşturucu kullandığı anları sosyal medyadan yayınlayan Ümitcan Uygun'un ifadesi ortaya çıktı Son Dakika! Adnan Oktar'a bin yılı aşan hapis cezası verildi Aleyna Çakır davasında beklenen gün! Ümitcan Uygun'dan DNA örneği alındı Medipol Başakşehir, Visca için Galatasaray'dan 10 milyon euro talep etti Türkiye WhatsApp için harekete geçiyor: BTK, Bakanlık, KVKK ve Rekabet Kurumu yasal olmayan isteğe "dur" diyecek 2021'in aşk bombası: İclal Aydın, Erdinç Gülener ile ilişki yaşıyor Sumudica'yla yollarını ayıran Gaziantep FK'nın hoca adayı Aykut Kocaman Emniyet'ten Boğaziçi'ndeki gözaltılarla ilgili çıplak arama iddiasına videolu yanıt: Bu kadar kısa sürede mümkün değil
ING'liler, İş Bankası ve Akbank ATM'lerini ücretsiz kullanacak ING'liler, İş Bankası ve Akbank ATM'lerini ücretsiz kullanacak         
13:55
Son Dakika: Rekabet Kurulu'ndan Facebook ve WhatsApp'a soruşturma: Veri paylaşılması zorunluluğu durduruldu Son Dakika: Rekabet Kurulu'ndan Facebook ve WhatsApp'a soruşturma: Veri paylaşılması zorunluluğu durduruldu         
13:22
İşkenceci kocasını öldüren Melek İpek'in küçük kızı: Babam hiç gelmeyecek değil mi? Yaşasın, artık dayak yemeyeceğiz İşkenceci kocasını öldüren Melek İpek'in küçük kızı: Babam hiç gelmeyecek değil mi? Yaşasın, artık dayak yemeyeceğiz         
13:06
Altıncı kattan düşen yaşlı kadın yaşamını yitirdi Altıncı kattan düşen yaşlı kadın yaşamını yitirdi         
12:25
İstanbul'da 65 yaş üstü ve 20 yaş altı 15 Ocak'tan itibaren toplu taşıma kullanamayacak İstanbul'da 65 yaş üstü ve 20 yaş altı 15 Ocak'tan itibaren toplu taşıma kullanamayacak         
12:16
Uyuşturucu kullandığı görüntüler ortaya çıkan Ümitcan Uygun adliyeye sevk edildi Uyuşturucu kullandığı görüntüler ortaya çıkan Ümitcan Uygun adliyeye sevk edildi         
12:04
Son Dakika! Endonezya, Türkiye'nin de satın aldığı Çin aşısına acil kullanım onayı veren ilk ülke oldu Son Dakika! Endonezya, Türkiye'nin de satın aldığı Çin aşısına acil kullanım onayı veren ilk ülke oldu         
11:53
Yatırım yapan servetine servet kattı! Bakır 8 yılın en yüksek seviyesini gördü Yatırım yapan servetine servet kattı! Bakır 8 yılın en yüksek seviyesini gördü         
11:39
"Benimle ilişkiye girer misin?" teklifinden sonra kağıt toplayıcısını boğazından bıçaklamıştı! Sanığa 14 yıl hapis cezası         
11:22
Ağaca asılı halde bulunan cansız beden, ekipleri harekete geçirdi Ağaca asılı halde bulunan cansız beden, ekipleri harekete geçirdi         
10:32
Hafta sonu yağan yağmurdan sonra İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı %20'nin üzerine çıktı Hafta sonu yağan yağmurdan sonra İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı %20'nin üzerine çıktı         
10:01
"Eşimi vurdum" diyerek polisi aradı, eve gelen ekipleri vurulduğu iddia edilen kadın karşıladı         
09:56
Yılmaz Erdoğan'ın görüntülendiği kadının spiker Damla Uğurtürk olduğu ortaya çıktı Yılmaz Erdoğan'ın görüntülendiği kadının spiker Damla Uğurtürk olduğu ortaya çıktı         
09:06
Son dakika! WhatsApp'tan gizlilik sözleşmesiyle ilgili açıklama: Güncelleme Facebook ile veri paylaşımını değiştirmiyor Son dakika! WhatsApp'tan gizlilik sözleşmesiyle ilgili açıklama: Güncelleme Facebook ile veri paylaşımını değiştirmiyor         
08:58
Aleyna Tilki'nin kelepçeli pozu sosyal medyayı salladı Aleyna Tilki'nin kelepçeli pozu sosyal medyayı salladı         
22:05
12 yaşındaki kız çocuğu, parkta oynarken toplu cinsel istismara uğradı 12 yaşındaki kız çocuğu, parkta oynarken toplu cinsel istismara uğradı         
18:10
Bu 5 ilde arsası olanlar yaşadı! Fiyatlar son 1 yılda yüzde 47 oranında arttı Bu 5 ilde arsası olanlar yaşadı! Fiyatlar son 1 yılda yüzde 47 oranında arttı         
17:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2021 14:12:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Kılca: "Tüm tedbirlerimizle kışı karşılıyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei