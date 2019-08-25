Son Dakika Haberleri: Başkan Kılca ve meclis üyeleri, tesisleri ve yatırımları gezdi
Son Dakika Güncel Haber

Başkan Kılca ve meclis üyeleri, tesisleri ve yatırımları gezdi

21 dakika önce

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, düzenlenen teknik bir geziyle Karatay Belediyesi meclis üyelerine, belediyeye ait tesisleri ve belediye tarafından ilçeye kazandırılan yatırımları tanıttı.

Başkan Kılca ve meclis üyeleri, tesisleri ve yatırımları gezdi, System.String[]

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, düzenlenen teknik bir geziyle Karatay Belediyesi meclis üyelerine, belediyeye ait tesisleri ve belediye tarafından ilçeye kazandırılan yatırımları tanıttı.


Programa, Başkan Hasan Kılca ve belediye meclis üyelerinin yanı sıra Karatay Belediyesi başkan yardımcıları ile birim müdürleri de katıldı. Teknik gezi programı kapsamında geziye katılan meclis üyeleri önce Karatay Belediyesi tarafından yapımı son aşamasına gelen İsmil'deki termal tesislerini gezdi. Hasan Kılca, belediye meclisi üyeleri, belediye başkan yardımcıları ile birim müdürleri daha sonra Karatay Belediyesi Tatlıcak Tesisleri ve Asfalt Şantiyesi, Saraçoğlu Hobi Bahçeleri, Karaaslan Piknik Bahçesi ve Karatay Şehir Parkı gibi önemli tesisler ile yatırımlarını da hep birlikte yerinde inceleme fırsatı buldu.


"Çıtayı daha da yukarılara taşıyacağımıza inanıyorum "


Karatay'da oluşan bu başarı çıtasının kendilerindeki sorumluluğu bir kat daha artırdığını söyleyen Başkan Kılca, "Ama bizim de oldukça başarılı, tecrübeli ve yeni fikirlere açık güzel bir ekibimiz var. Dolayısıyla Karatay Belediye Meclisimizin de kıymetli katkılarıyla yeni dönemde de hep birlikte önemli projelere ve yatırımlara imza atacağımıza ve bu çıtayı daha da yukarılara taşıyacağımıza inanıyorum. Hepimizin tüm çabası ve amacı da zaten bu yönde. İnşallah Karatayımızı çok daha güzel bir geleceğe taşırken hem birliğimizi koruyacağız hem de ilçemizi marka şehirler arasına girmesi için de büyük gayret göstereceğiz" dedi.


Başkan Kılca, bugüne kadar Karatay'ın dört bir yanında hayata geçirilen tüm hizmetlerde meclis üyelerinin de çok önemli katkısının bulunduğuna vurgu yaparak, Karatay'ın gelişmesinde büyük katkıları olan önceki dönem belediye başkanı Mehmet Hançerli'ye ve bugüne kadar görev almış bütün meclis üyelerine teşekkür etti. - KONYA

Hasan Kılca, Karatay, İsmil, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 10:38 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



35 haneli Seydişehir'in Yenice Mahallesi'nden 25 doktor çıktı
Canan Karatay'dan "trans yağ" uyarısı KONYA 20 yerinden bıçaklanıp öldürülen Tuba'nın ağabeyi: Kardeşim mahalle baskısı kurbanı Emine Bulut'un annesi isyan etti: Çocuk 'ambulans çağırın' diyor, onlar çekim yapıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.8.2019 10:59:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Kılca ve meclis üyeleri, tesisleri ve yatırımları gezdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]