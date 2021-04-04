Başkan Kılca, yapımı süren proje ve yatırımları inceledi - Son Dakika

Başkan Kılca, yapımı süren proje ve yatırımları inceledi

04.04.2021 17:02
Başkan Kılca, yapımı süren proje ve yatırımları inceledi, System.String[]

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, ilçe merkezinde belediye tarafından yapımı tamamlanan yatırımlar ile inşaatı devam eden projeleri yerinde inceledi.

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, ilçe merkezinde belediye tarafından yapımı tamamlanan yatırımlar ile inşaatı devam eden projeleri yerinde inceledi.

Karataylıların yaşam standardını daha da yükseltmek ve vatandaşın ihtiyaç duyduğu pek çok projeyi hayata geçiren Karatay Belediyesi, ilçenin çehresini değiştirmeye devam ediyor. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da, ilçenin birçok noktasında belediye ekipleri tarafından yapımı sürdürülen projeleri yerinde inceledi. Başkan Hasan Kılca, bu kapsamda Saraçoğlu, Orhangazi, Akabe ve Hacısadık mahallelerine kazandırılacak sosyal tesis ile kurs merkezlerini gezerek buralarda yürütülen çalışmalar hakkında birim müdürlerinden bilgi aldı. Geçtiğimiz yıl Kasım ayında temelleri atılan 4 sosyal tesisin toplamda 14.5 milyon liraya mal olacağını hatırlatan Başkan Hasan Kılca, tamamlandığında sosyal tesislerin vatandaşın sosyal, ekonomik ve kültürel hayatına önemli katkılar sunacağını belirtti.

"Mahallelerimize prestij katacak projelerimizi bir bir hayata geçiriyoruz"

Hasan Kılca, "Geçtiğimiz yıl Kasım ayında Akabe, Saracoğlu, Orhangazi ve Hacısadık mahallelerimize toplamda 14,5 milyon TL maliyetle kazandıracağımız sosyal tesis ve kurs merkezleri projelerimizin temellerini atmıştık. Sosyal tesis projelerimizde Millet Kıraathanesi, Kafeterya, Çocuk Oyun Kulübü, Fıtness, Buhar Odası, Aerobik Salonu, Kuaför ve Güzellik Merkezi, Sauna, Buhar Odası, El Sanatları, Takı Tasarım, Ebru, Dil Derslikleri, Müzik, Mefruşat, Resim, Giyim, Ahşap Boyama ve Yemek Atölyeleri, otopark alanları gibi daha birçok bölümler bulunacak. Mahallelerimize prestij katacak bu projelerimiz, mahallelerimizin, hemşehrilerimizin, sosyal ve kültürel hayatına, eğitimine, ekonomisine ve istihdamına da önemli katkılar sunacak. Sosyal tesislerimiz, mahallelerimize şimdiden hayırlı olsun" şeklinde konuştu.

"Trafik eğitim parkı projesiyle çocuklar, kuralları eğlenerek öğrenecek"

Karatay Belediyesi; ilçedeki çocukların trafik eğitimi alması, bu konuda daha da bilinçlenmesi ve trafik kurallarına duyarlı bir nesil olması hedefiyle ilçeye "Trafik Eğitim Parkı" da kazandırıyor. Ulubatlı Hasan Mahallesi Mercidabık Sokak'ta 8 bin 858 metrekarelik alan üzerinde yapılan proje kapsamında minyatür bir şehir canlandırılacak. Karataylıların yeşil alan ve sosyal yaşam alanı ihtiyacını da karşılayacak parkın içerisinde simülasyon merkezi, gözetleme kulesi, trafik eğitim parkuru, tünel, yaya üst geçidi, kavşak, yaya geçitleri, mini otopark alanı ve kafeteryanın yanı sıra ailelerin dinlenebileceği yarı açık oturma alanları, bisiklet yolu, mini amfi, açık otopark alanı ile çocuk oyun alanı bulunacak.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, inşa çalışmaları devam eden Trafik Eğitim Parkı'nda incelemelerde bulundu. Başkan Hasan Kılca, çocukların trafik kurallarını öğrenirken eğlenmelerine, aynı zamanda ailelerin de kaliteli vakitler geçirmesine imkan sunan Trafik Eğitim Parkı'nın inşa çalışmalarının aralıksız bir şekilde sürdüğünü söyledi.

"Vatandaşlarımızın rahatı ve mutluluğuna katkı sunuyoruz"

İlçenin yeşil alan ihtiyacı ve vatandaşların sosyal yaşamlarına dokunacak projeleri bir bir hayata geçirdiklerini belirten Hasan Kılca, "Trafik Eğitim Parkı"nı da bu bağlamda önemsediklerine vurgu yaptı. Kılca, "Vatandaşlarımızın rahatı ve mutluluğu için çalışmaya devam ediyoruz. Bir yandan ilçemizdeki yeşil alanların artması için gayret ederken diğer taraftan da hemşehrilerimizin sosyalleşmesi, çocuklarımızın iyi bir şekilde yetişmesi için yeni projelerimizi bir bir hayata geçiriyoruz. Ulubatlı Hasan Mahallemizde yapımına başladığımız 'Trafik Eğitim Parkı' da bu manada önemli. Çocuklarımız, bu projemiz sayesinde trafik kurallarını özel parkurlarda hem teorik hem de uygulamalı olarak üstelik eğlenerek öğrenebilecekler. Ailelerimizi de unutmadık bu projemizde ve onlar da buralarda çok daha kaliteli vakitler geçirebilecekler. Parkımızı en kısa sürede tamamlayıp hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız inşallah" diye konuştu.

"30 okula 30 yeni halı saha projesi devam ediyor"

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, yatırım ve proje incelemeleri kapsamında Akabe Mahallesi'ni de ziyaret etti. Belediye tarafından başlatılan "30 Okula 30 Yeni Suni Çim Halı Saha" projesinin uygulandığı mahalle sakinleriyle bir araya gelen Başkan Hasan Kılca, halı sahada futbol oynayan çocuklarla da buluştu. FIFA normlarındaki suni çim halı sahayı mahallelerine kazandıran Hasan Kılca'ya teşekkür eden çocuklar, Kılca ile bir süre futbol da oynadı. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, geçtiğimiz yıl Ekim ayında temelleri toplu olarak atıldıktan sonra bir bir tamamlanan ve vatandaşların hizmetine sunulmaya başlanan halı sahaların, özellikle eğitim çağındaki çocuk ile gençlerin gelişimlerine önemli oranda katkı sunacağını belirtti.

"Çocuklarımızın her anlamda yetişmesine destek oluyoruz"

Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir ilçe Karatay bırakmak istediklerini ifade eden Başkan Hasan Kılca, "Karatay Belediyesi olarak fiziki ve altyapı belediyeciliğinin yanı sıra eğitim, sosyal ile kültürel belediyecilik gibi daha birçok alanında örnek işlere imza atıyoruz. Tabii geleceğimizin teminatı çocuklarımız ve gençlerimize ayrı bir önem veriyoruz. Onların her anlamda iyi yetişmeleri için eğitim spor üzerinde hassasiyetle duruyoruz. Bu kapsamda geçtiğimiz yıl Ekim ayında "Karatay'daki 30 Okula 30 Yeni Halı Saha" projemizin temellerini atmıştık. Yapı Kontrol Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz, hummalı bir çalışma içerisine girerek 6 projeyi tamamlayarak çocuklarımızın hizmetine sunmuş olduk. Yapımına başlayacağımız 10 halı saha için de ihalemizi yaptık. Halı sahalarımız; 1000 metrekare ebatlarında, FIFA normlarında ve suni çim saha şeklinde inşa ediliyor. Halı sahalarımızın etrafı Galvanizli kafes tel ile çevrili olacak ve halı sahalarımızın yürüme yolları kilitli parkeyle kaplı. Tüm halı saha projelerimizi tamamlayarak hemşehrilerimizin hizmetine sunarak ilçemizin gelişmesine katkı sunmaya devam edeceğiz. Gelişimiyle ve değişimiyle örnek bir Karatay için çalışmaya devam ediyoruz" şeklinde konuştu. - KONYA

Başkan Kılca, yapımı süren proje ve yatırımları inceledi
Başkan Kılca, yapımı süren proje ve yatırımları inceledi
Başkan Kılca, yapımı süren proje ve yatırımları inceledi
Başkan Kılca, yapımı süren proje ve yatırımları inceledi
Başkan Kılca, yapımı süren proje ve yatırımları inceledi

Hasan Kılca, Hisarcık, Karatay, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Kılca, yapımı süren proje ve yatırımları inceledi - Son Dakika


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