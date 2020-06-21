Başkan Kılca: "Yol hayattır, yol medeniyettir" - Son Dakika

Başkan Kılca: "Yol hayattır, yol medeniyettir"

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, belediye fen işleri müdürlüğüne bağlı ekiplerin Göçü ve İsmil mahallelerinde yürüttüğü yol yapım ve asfaltlama çalışmalarını inceledi.

Başkan Kılca:

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, belediye fen işleri müdürlüğüne bağlı ekiplerin Göçü ve İsmil mahallelerinde yürüttüğü yol yapım ve asfaltlama çalışmalarını inceledi.


Karatay Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz asfalt sezonunda olduğu gibi bu sezonda da ilçe merkezi ve merkeze en uzak mahallelerdeki yol yapım, asfaltlama, bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler, yeni sezonun başladığı günden bu yana ilçenin 30 farklı noktasında yol yapım ve asfalt serimi gerçekleştiriyor. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da, Göçü ve İsmil mahallelerini ziyaret ederek fen işleri müdürlüğüne bağlı ekiplerin bölgede yaptığı yol yapım ve asfaltlama çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Hasan Kılca, ekiplerinin geçtiğimiz asfalt sezonunda Karatay'ın dört bir yanında çalışma yaptıklarını ve bu konuda önemli bir mesafe kaydettiklerini ifade ederek bu dönemde de gayretlerine devam ettiklerini söyledi.


"30 farklı noktada yol yapım ve asfalt çalışmamız var"


Yol yapım ve asfaltlama çalışmalarını değerlendiren Kılca, "Yol hayattır, yol medeniyettir diyerek yola çıktık ve bu asfalt sezonunda 200 bin ton asfalt serimi gibi önemli bir hedef belirledik. Bu kapsamda da Karatay'da altyapısı tamamlanmış yerlerde yol yapım ve asfalt serim çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Ekiplerimiz, şu anda ilçemizin 30 ayrı noktasında tretuvar, kaldırım yapımı, sathi kaplama, yol hazırlık çalışmaları ile asfalt serimi çalışmasını sürdürüyor. Bugün de İsmil ve Göçü mahallelerimizdeyiz. İsmil, merkeze uzak ama nüfus olarak en kalabalık mahallelerimizden birisi. Geçtiğimiz yıl KOSKİ Genel Müdürlüğümüz buradaki altyapı çalışmasını tamamlamıştı. Bizler de sıcak asfalt serimini yapıyoruz. İnşallah İsmil'de bu yıl özellikle ana arterlerde sıcak asfalt işlerimizi tamamlamış olacağız. İsmil- Ovakavağı arasındaki 9 kilometrelik yolu da genişlettik ve ekiplerimiz bölgede asfalt çalışması yapıyor. Amacımız, ilçemizin her yerinde her hemşehrimizin daha rahat ve konforlu bir şekilde yaşamını sürdürmesi. Bunun için gayretimiz sürecek" dedi. - KONYA

Hasan Kılca, Karatay, Konya, İsmil, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.06.2020 11:42 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Kılca: 'Yol hayattır, yol medeniyettir' - Son Dakika

Son Dakika

Hayal Köseoğlu selülit eleştirilerine bikinili yanıt verdi Fit vücuduyla yıllara meydan okuyan Yeşilçam'ın 57'lik güzelinden bir bikinili poz daha Ünlü oyuncu, yıldırım çarpması sonucu yerden havalanıp buzdolabına çarptı Ünlü oyuncu ifşa edilen skandal mesajlardan sonra itiraf etti: Yaptıklarımdan utanıyorum Üçlü ilişki suçlamalarının muhatabı ünlü milyarder konuya açıklık getirdi 17 yaşındaki genç kız dünyaya duyurdu: Ünlü aktör bana cinsel istismarda bulundu Yasmin Erbil eleştirilere aldırmıyor! Göğsünün altındaki beni paylaştı Survivor yorumcusu Semih Öztürk, Kurretülayn Matur ile gizli saklı evlendi Beren Saat, Kenan Doğulu'dan ayrılıyor! Acil daire arayışına girdi 50'lik yıldız şarkıcıdan ayna karşısında cesur poz! Karın kaslarıyla şov yaptı Ahmet Kaya'nın kızı Melis Kaya yıllar sonra konuştu Korona hastalarına iç çamaşırıyla bakan hemşire, kendisine yeni meslek edindi 80'lik isimle evlenen Meltem'den garip paylaşım: Allah büyüklerimizin tecavüzünden korusun Virüs nedeniyle işleri iptal olan oryantal Didem ekonomik kriz yaşıyor: Arabamı satacağım Acun Ilıcalı, Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya çiftini ziyaret etti
Kasımpaşa - Fenerbahçe maçında 11'ler belli oldu Kasımpaşa - Fenerbahçe maçında 11'ler belli oldu         
17:41
Okay Yokuşlu'nun da forma giydiği maçta Celta Vigo, Alaves'i 6-0 mağlup etti Okay Yokuşlu'nun da forma giydiği maçta Celta Vigo, Alaves'i 6-0 mağlup etti         
17:12
İstanbul'da güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar, piknik yapmak için araçlarıyla metrelerce uzunluktaki kuyruğa girdiler İstanbul'da güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar, piknik yapmak için araçlarıyla metrelerce uzunluktaki kuyruğa girdiler         
17:12
Ormandan topladıkları mantar ek gelirleri oldu! Günlük 4.500 TL kazanç sağlıyorlar Ormandan topladıkları mantar ek gelirleri oldu! Günlük 4.500 TL kazanç sağlıyorlar         
17:06
Çatıdan düşen ve şahin sanılan yavru kuş, başka bir yırtıcı tür çıktı Çatıdan düşen ve şahin sanılan yavru kuş, başka bir yırtıcı tür çıktı         
16:59
Kastamonu Valisi Avni Çakır ile şehit babasını duygulandıran tesadüf Kastamonu Valisi Avni Çakır ile şehit babasını duygulandıran tesadüf         
16:56
Komandolar, Pençe-Kaplan Operasyonu'na katılmak üzere sınır ötesine geçti Komandolar, Pençe-Kaplan Operasyonu'na katılmak üzere sınır ötesine geçti         
16:43
Eşiyle tartışan koca, kapıyı kilitleyip evi ateşe verdi Eşiyle tartışan koca, kapıyı kilitleyip evi ateşe verdi         
16:34
Kimisi tedbirlere uydu, kimisi hiçe saydı! Menekşe Plajı'ndaki yoğunluk havadan görüntülendi Kimisi tedbirlere uydu, kimisi hiçe saydı! Menekşe Plajı'ndaki yoğunluk havadan görüntülendi         
16:30
Halkalı Güneş Tutulması hayatı nasıl etkileyecek? Uzman astrolog, 11 Eylül olaylarını hatırlatıp Amerika'yı işaret etti Halkalı Güneş Tutulması hayatı nasıl etkileyecek? Uzman astrolog, 11 Eylül olaylarını hatırlatıp Amerika'yı işaret etti         
16:29
Koronavirüs nedeniyle annesini kaybeden İtalyan teknik direktör Antonio Filippini, saygı duruşunda gözyaşlarını tutamadı. Koronavirüs nedeniyle annesini kaybeden İtalyan teknik direktör Antonio Filippini, saygı duruşunda gözyaşlarını tutamadı.         
16:01
ATV ile kara yolunda yaptıkları pes dedirtti! Trafik güvenliğini hiçe saydı ATV ile kara yolunda yaptıkları pes dedirtti! Trafik güvenliğini hiçe saydı         
16:00
Kick boks sporcusu, trafikte tartıştığı 3 kişiyi 30 saniyede yere serdi Kick boks sporcusu, trafikte tartıştığı 3 kişiyi 30 saniyede yere serdi         
15:51
ABD'li aktör Ansel Elgort'tan cinsel taciz iddialarına yanıt: Geçmişte yaptığım şeylerden utanıyorum ABD'li aktör Ansel Elgort'tan cinsel taciz iddialarına yanıt: Geçmişte yaptığım şeylerden utanıyorum         
15:45
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, çeşitli kurumlardan 4 maaş aldığı iddialarına açıklık getirdi RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, çeşitli kurumlardan 4 maaş aldığı iddialarına açıklık getirdi         
15:36
Son Dakika: Gaziantep'te askeri aracın devrilmesi sonucu 5 asker yaralandı Son Dakika: Gaziantep'te askeri aracın devrilmesi sonucu 5 asker yaralandı         
15:32
Gregory van der Wiel Türkiye'yi unutamıyor: Fenerbahçe'de kraldım Gregory van der Wiel Türkiye'yi unutamıyor: Fenerbahçe'de kraldım         
14:58
Son dakika: Yerli otomobil 2022'nin sonunda yollarda olacak Son dakika: Yerli otomobil 2022'nin sonunda yollarda olacak         
14:54
Babasının pompalı tüfeğiyle oynayan 6 yaşındaki çocuk kendini kafasından vurdu Babasının pompalı tüfeğiyle oynayan 6 yaşındaki çocuk kendini kafasından vurdu         
14:53
Fit vücuduyla yıllara meydan okuyan Yeşilçam'ın 57'lik güzelinden bir bikinili poz daha Fit vücuduyla yıllara meydan okuyan Yeşilçam'ın 57'lik güzelinden bir bikinili poz daha         
14:32
Edirne, evinin balkonunda bulduğu insan yüzlü örümcekle arkadaş olan kadını konuşuyor Edirne, evinin balkonunda bulduğu insan yüzlü örümcekle arkadaş olan kadını konuşuyor         
14:29
Alina Iagupova sevgilisinin transfer edilmesini istedi, Fenerbahçe reddederek yıldız basketbolcuyu takımdan gönderdi Alina Iagupova sevgilisinin transfer edilmesini istedi, Fenerbahçe reddederek yıldız basketbolcuyu takımdan gönderdi         
14:25
Maaşlarına haciz gelen emekliler, icra müdürlüğüne başvurarak haczi kaldırabilir Maaşlarına haciz gelen emekliler, icra müdürlüğüne başvurarak haczi kaldırabilir         
14:17
İngilizce kursunda pompalı tüfekle tavana ateş eden saldırgan gözaltına alındı İngilizce kursunda pompalı tüfekle tavana ateş eden saldırgan gözaltına alındı         
14:06
Galatasaray 500 bin euro imza parasını yatırdı, Mert Hakan kabul etmedi! Adım adım F.Bahçe'ye gidiyor Galatasaray 500 bin euro imza parasını yatırdı, Mert Hakan kabul etmedi! Adım adım F.Bahçe'ye gidiyor         
14:05
Bilim Kurulu Üyesi İlhami Çelik: Toplum bağışıklığı demek, 3-5 milyon kişinin vefat etmesi demektir Bilim Kurulu Üyesi İlhami Çelik: Toplum bağışıklığı demek, 3-5 milyon kişinin vefat etmesi demektir         
13:44
Arı Adam'dan çılgın rekor denemesi! Binlerce arıyı 3 saat boyuncu üzerinde taşıdı Arı Adam'dan çılgın rekor denemesi! Binlerce arıyı 3 saat boyuncu üzerinde taşıdı         
13:43
Çocukluk arkadaşı tarafından evinden çağrıldı, 10 yerinden bıçaklanarak öldürüldü Çocukluk arkadaşı tarafından evinden çağrıldı, 10 yerinden bıçaklanarak öldürüldü         
13:42
Reuters tüm dünyaya duyurdu! Çin koronavirüs aşısında insanlı deney aşamasına geçti Reuters tüm dünyaya duyurdu! Çin koronavirüs aşısında insanlı deney aşamasına geçti         
13:15
Bursa'da masaj ve müzikle yetiştirilen wagyu cinsi sığır etinin kilosu 7 bin lira Bursa'da masaj ve müzikle yetiştirilen wagyu cinsi sığır etinin kilosu 7 bin lira         
13:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2020 18:23:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Kılca: "Yol hayattır, yol medeniyettir" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei