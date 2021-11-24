Başkan Kılıç 84 yaşındaki öğretmenin elini öptü - Son Dakika

Yılmaz'ın elini öpen Başkan Kılıç, bugünümüzün ve yarınlarımızın mimarı olan tüm öğretmenlerin gününü kutladığını söyledi.

Eğitime ve eğitimcilere büyük önem veren Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde Vali Rahmi Bey Mahallesi'nde yaşayan 84 yaşındaki Savaştepe Köy Enstitüsü mezunu emekli öğretmen Kadriye Yılmaz'ı evinde ziyaret etti. Yılmaz'ın elini öpen Başkan Kılıç, Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün yolundan giden tüm öğretmenleri minnetle kucakladıklarını söyledi. Emekli öğretmen Yılmaz'ın öğretmenlik anılarını dinleyen

Başkan Kılıç, sohbetin ardından kendisine çiçek ve "Fotoğraflarla Atatürk ve Savaş Hatıraları" adlı albümü hediye etti.

Başkan Kılıç, daha sonra Çınar Anaokulu öğretmenleri bir araya geldi. Buradaki öğretmenlerle de sohbet eden Başkan Kılıç, anaokulunun eğitim stratejisiyle ilgili bilgi aldı.

Buluşmaya Kızılçullu Bilim ve Sanat Merkezi yönetici ve eğitmenleri de katılırken toplantı sonrasında anı fotoğrafı çektirildi.