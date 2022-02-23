Başkan Kılıç'a köylerde sıcak karşılama

Doğancılar, Karacaağaç ve Kırklar'da yöre halkıyla bir araya gelen Kılıç, köylerin sürdürülebilir gelişimi için planladıkları çalışmalar hakkında fikir alışverişi yaptı.

Hemşehrilerinin istek, öneri ve şikâyetlerini doğrudan alarak kısa sürede çözüme kavuşturmak için Sarı Masa Çözüm Merkezi'ni kuran Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, saha ekibiyle birlikte Doğancılar, Karacaağaç ve Kırklar'ı gezdi. Burada büyük bir ilgiyle karşılanan Başkan Kılıç, muhtarlarla birlikte incelemelerde bulunarak yöre halkının istek ve taleplerini dinledi.

YAŞAMI KOLAYLAŞTIRACAK PROJELER

Köyler bölgesindeki vatandaşların yaşamını kolaylaştıracak projelerini de yerinde anlatan Başkan Kılıç, "En güzel çözüm yerinde tespitle başlar. Muhtarlarımız ile beraber hemşehrilerimizin talep ve önerilerini dinledik. Başkan Yardımcılarımız ve Sarı Masa Çözüm Merkezi saha ekibimizle beraber yapacağımız çalışmalar üzerine notlarımızı aldık. Ayrıca tarımsal destek planlaması, fiziki düzenlemeler ve köy turizmini canlandırmaya yönelik çalışmalarımız hakkında da bölge sakinlerinin görüşlerini aldık" dedi.

ZİYARETLER SÜRECEK

Başkan Kılıç, köyler bölgesindeki ziyaretlerinin Kaynaklar, 29 Ekim, Belenbaşı ve Zafer mahalleleri ziyaretleriyle devam edeceğini sözlerine ekledi.