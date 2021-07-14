Bafra Belediye Başkanı Kılıç, engellilere yönelik el sanatları kursunda inceleme yaptı - Son Dakika

Bafra Belediye Başkanı Kılıç, Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde açılan engellilere yönelik el sanatları kursunda incelemelerde bulundu.

Bafra Belediyesi Engelliler Koordinasyon Merkezi'nde devam eden kursu ziyaret eden Kılıç, çalışmaları inceleyerek kursiyerlerle sohbet etti.

Kılıç, kentte yaşayan engellilerin çalışmalarına destek olmak ve sosyal yaşantılarına katkı sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında hayata geçirilen el sanatları kursunda üretilen ürünlerle ilgili usta öğreticisi Derya Bircan'dan bilgi aldı.

İlçedeki her yaştan engelli vatandaşların toplumun önemli ve değerli bir parçası olduğunu vurgulayan Kılıç, "Sosyal yaşantılarına yönelik destek ve hizmetler üretmek ise bizlerin görevlerindendir. Bafra Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüzle iş birliğiyle ikinci kez hayata geçirdiğimiz kursumuzda amacımız, engellileri kardeşlerimizin sosyal hayata katılmalarını sağlamak. Kendilerine gerekli ortam ve imkan sağlandığında engelli kardeşlerimizin ne kadar üretken olduğunu görmek bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor." dedi.