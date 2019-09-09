Başkan Kılıç: "Biz bir bütünüz, birlikte başaracağız"

Samsun Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, "Merkez ya da dış mahalle gözetmeksizin eşit ölçüde adımlar atarak, ayrım yapmaksızın çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.



Şehir merkezinde sık sık esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek fikir alış verişinde olmayı alışkanlık haline getiren Balkan Kılıç, dış mahallelerde de sorunları, talep ve şikayetleri yerinde incelemek için ziyaretler gerçekleştiriyor. Kılıç, daha önce köy olan ve yasayla mahalle statüsüne geçerek belediye sorumluluk alanına giren; Terzili, Kuşluğan, Kamberli, İlyaslı, Ortadurak, Türkköyü ve Elmacık Mahallelerinde gerçekleştirilecek yol çalışmaları öncesinde incelemeler yaparak, vatandaşlarla istişarelerde bulundu.



Başkan Kılıç, "Mahallelerin öncelikli ortak sorunlarının yol, sulama suyu ve içme suyu olduğu aşikar, Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Demir'in de katılımı ile daha önce yaptığımız geniş katılımlı toplantımızda tüm mahallelerimizin sorunlarına vakıfız. Aciliyet durumuna göre her sorunun çözümü için yoğun yürekten bir gayret içerisindeyiz" dedi.



Sorunların tespiti ve çözümü noktasında tek kriterlerinin aciliyet olduğunun altını çizen Başkan Kılıç, "Sorunların yerinde tespiti çözüme odaklanmamız konusunda bizleri doğru yönlendirecektir. Bu doğrultuda mahallelerimizi başkan yardımcılarım, birim müdürlerim ile birlikte ziyaret ederek, muhtarlarımızdan, mahalle sakinlerimizden sorunları dinliyor, yerinde değerlendiriyoruz. Büyükşehir Belediyemiz sürekli bilgi alış verişi içerisindeyiz. Büyükşehir Belediyemiz, Bafra Belediyemiz, muhtarlarımız, mahalle sakinlerimiz ile güç birliği ederek tüm sorunların üstesinden geleceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Biz bir bütünüz birlikte başaracağız" şeklinde konuştu.



Başkan Kılıç'a, Belediye Başkan Yardımcıları Ahmet Tokgöz, Şaban Hüryaşar ve Fen İşleri Müdürü Gökhan Ünal da eşlik etti. - SAMSUN