Başkan Kılıç:

SAMSUN (İHA) – Bafra Belediyesi Olağan Mart Ayı Toplantısı'nda konuşan Başkan Hamit Kılıç, "Bizler sanılanın aksine böyle günlerde daha çok kenetlenen bir millet olduğumuzu Bafra'da göstermiş olduk" dedi.



Bafra Belediye Meclisi gündemindeki hususları görüşmek üzere Belediye Başkanı Hamit Kılıç başkanlığında Alparslan Türkeş Parkı Toplantı Salonu'nda Olağan Mart Ayı Toplantısı'nı gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Hamit Kılıç, meclis toplantısının başlangıcında gündem dışı olarak gerçekleştirdiği konuşmada, " Bahar Kalkanı Harekatı'nda Şehit düşen kahramanlarımıza Allah'tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyorum. GATA'da tedavisi devam eden Kom. Uzm. Çvş. Göksu Çakmak'ın durumunu yakından takip ediyoruz. Kendisi ile önceki gün telefonda görüştüm. Sağlık durumu gayet iyi. İnşallah kısa sürede iyileşecek ve görevine dönecek. Ülke olarak büyük fedakarlıklar yapıyoruz. Bu süreçte millet olarak ortaya koyduğumuz kararlı duruş sonucunda dün akşam ateşkes anlaşması yapıldı gece 00.01'den itibaren ise uygulamaya konuldu. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettikleri gibi bizler bu mücadeleyi Suriye'de vermemiş olsaydık belki yakın zamanda belki Hatay'da, Diyarbakır'da vermek durumunda kalacaktık. Allah, silahlı kuvvetlerimizin yar ve yardımcı olsun. Gerçek manada büyük bir mücadele veriyorlar. Yaralanan askerlerimizin bir an önce iyileşip tekrar görev noktalarına dönme arzusuna hepimiz şahitlik ediyoruz. Bu milletimizin tarihin her safhasında ortaya koyduğu yüksek karakterin bir gereğidir. Şehitlerimiz için tertip ettiğimiz mevlit programına çok sayıda katılım oldu. Bizler sanılanın aksine böyle günlerde daha çok kenetlenen bir millet olduğumuzu Baframızda da göstermiş olduk" diye konuştu.



Belediye Başkanı Hamit Kılıç ve Meclis Üyeleri tarafından Şehitler için okunan Fatiha Suresi'nin ardından Belediye Meclisi Mart Ayı Toplantısı'na geçildi. - SAMSUN