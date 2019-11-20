Son Dakika Haberleri: Başkan Kılıç: "Bu şehrin sorunlarına kalıcı çözüm getireceğiz"
Son Dakika Politika Başkan Kılıç: 'Bu şehrin sorunlarına kalıcı çözüm getireceğiz' - Son Dakika

Başkan Kılıç: "Bu şehrin sorunlarına kalıcı çözüm getireceğiz"

6 saat önce

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, "Bu şehrin sorunlarını biliyoruz ve inşallah hep birlikte bu şehrin sorunlarını kalıcı olarak çözüme kavuşturacağız" dedi.

Başkan Kılıç:

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, "Bu şehrin sorunlarını biliyoruz ve inşallah hep birlikte bu şehrin sorunlarını kalıcı olarak çözüme kavuşturacağız" dedi.


Başkan Hamit Kılıç, ilçede istişare toplantıları ve ziyaretleri kapsamında vatandaşlarla bir araya gelmeyi sürdürüyor. Ortak akıl ve ortak yönetime verdiği önemi her fırsatta dile getiren Kılıç, ilçede resmi kurumlar başta olmak üzere, mahalle muhtarlarından, esnaflara, eğitim yuvalarından, gençlere kadar her yaş ve kesimden vatandaşlarla bir araya gelerek fikirlerini dinliyor.


Belediyecilik faaliyetlerinde istişarelere ve bu tür buluşmalara önem verdiklerini kaydeden Hamit Kılıç, "Seçimlerden önce başlattığımız mahalle ziyaretlerimizi seçimlerin ardından göreve gelir gelmez devam ettirdik. Bu süreçte mahallelerimizin sorunlarını ve vatandaşlarımızın isteklerini, taleplerini yerinde görme fırsatımız oldu. Bu düşünceler ışığında tüm ekip arkadaşlarımızla birlikte yoğun bir çaba ile çalışıyoruz. Bu şehrin sorunlarını biliyoruz ve inşallah hep birlikte bu şehrin sorunlarını kalıcı olarak çözüme kavuşturacağız" diye konuştu. - SAMSUN

Hamit Kılıç, Bafra, Politika

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 05:32 Kaynak: İHA
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