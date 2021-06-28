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Başkan Kılıç, Buca Cezaevi ile ilgili konuştu: "Buca trafiği için bir miladın arifesindeyiz" - Son Dakika

Başkan Kılıç, Buca Cezaevi ile ilgili konuştu: "Buca trafiği için bir miladın arifesindeyiz"

28.06.2021 12:04
Başkan Kılıç, Buca Cezaevi ile ilgili konuştu:

Buca Cezaevi'nin kaldırılmasına ilişkin çalışmalarda son aşamaya gelinmesini değerlendiren Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, "Hizmetin siyaseti olmaz şiarıyla cezaevinin kaldırılması için tüm kurumlar bir araya gelerek örnek bir çalışma pratiği ortaya koyduk" dedi.

Buca Cezaevi'nin kaldırılmasına ilişkin çalışmalarda son aşamaya gelinmesini değerlendiren Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, "Hizmetin siyaseti olmaz şiarıyla cezaevinin kaldırılması için tüm kurumlar bir araya gelerek örnek bir çalışma pratiği ortaya koyduk" dedi. Kılıç, cezaevi kampüsünün üst kısmındaki jandarma lojmanlarının kaldırılmasıyla Adnan Kahveci Caddesi'nin kesintisiz hale geleceğini ve Buca trafiği için bir miladın arifesinde olduklarını kaydetti.

Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, Buca Cezaevi'nin kaldırılması ve cezaevi kampüs alanının üst tarafından açılacak yeni yolla ilçe trafiğinin rahatlatılması konusunda soruları yanıtladı.

"Nefesimizi tuttuk, en nihai müjdeyi bekliyoruz"

Buca'nın en önemli gündem maddelerinden biri olan cezaevinin kaldırılmasına ilişkin ilgili bakanlıkların bütün çalışmaları çok yakından izlediklerini vurgulayan Kılıç, "Nefesimizi tuttuk, en nihai müjdeyi bekliyoruz. Hizmetin siyaseti olmaz şiarıyla cezaevinin kaldırılması için tüm kurumlar bir araya gelerek örnek bir çalışma pratiği ortaya koyduk. Çalışmaların son dönemde ivme kazanmasıyla birlikte ortak gerçekleştirdiğimiz Ankara ziyaretinden de güzel haberlerle döndük. Atılan somut adımlar ve cezaevinin nihai olarak kaldırılmasında son aşamaya gelinmesi, bizler de dahil bütün Bucalıları sevindirdi. Emeği geçenlere teşekkür ederiz" dedi.

" Buca trafiği için bir miladın arifesindeyiz"

Buca'nın en büyük sorunlarından biri olan trafik sorununun da cezaevinin kaldırılması ile tarihi bir dönemece girdiğini vurgulayan Kılıç, "Hedefimiz; Menderes Caddesi'ndeki trafik yükünü de azaltmak ve hemşehrilerimize rahat bir nefes aldırmak. Bu konuda da örnek iş birliği çalışmalarımızla, jandarma lojmanlarından kaynaklı kesintiye uğrayan Adnan Kahveci Caddesi'nin kesintisiz hale getirilmesi de görev ajandamızın ilk sayfasındaydı. Jandarma lojmanlarının olduğu bölgedeki imar yolunun açılması için milletvekilleri ortak çalıştı, ilgili tüm kurumların onayını almayı başardık. Ziyaretimizde bu konuyu da tekrar anımsattık, olumlu dönüşler aldık. Buca trafiği için bir miladın arifesindeyiz. Kolları sıvayıp bu yolu halkımızın kullanımına açmak için gün sayıyoruz" diye konuştu.

Göreve geldikleri ilk günden itibaren trafik sorununa kalıcı bir neşter vurmak için büyük gayret gösterdiklerinin altını çizen Kılıç, "İzmir Büyükşehir Belediyemizin de Buca trafiği ile özel ilgilendiğini biliyoruz. Buca Metrosu da aynı Menderes Caddesi trafiğini hafifleteceğimiz yol projesi gibi yüzbinlerce hemşehrimizin hayatını değiştirecek. Ayrıca 2030 yılına kadar İzmir'in ulaşım altyapısını oluşturacak İzmir Ulaşım Ana Planı kapsamındaki meydan ve kavşak düzenlemeleri de trafik sorununu önemli ölçüde aşmış bir Buca oluşturulacak. Buna gönülden inanıyoruz" dedi. - İZMİR

Başkan Kılıç, Buca Cezaevi ile ilgili konuştu: Buca trafiği için bir miladın arifesindeyiz
Başkan Kılıç, Buca Cezaevi ile ilgili konuştu: Buca trafiği için bir miladın arifesindeyiz

Erhan Kılıç, Jandarma, Cezaevi, Buca, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Kılıç, Buca Cezaevi ile ilgili konuştu: 'Buca trafiği için bir miladın arifesindeyiz' - Son Dakika


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