Başkan Kılıç: "Çalışmalarımız Hız Kesmeden Devam Edecek"

Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç göreve başlamasıyla birlikte seçim sürecinde vermiş olduğu sözleri yerine getirmeye başladı.

Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç göreve başlamasıyla birlikte seçim sürecinde vermiş olduğu sözleri yerine getirmeye başladı.



Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç göreve başlamasıyla birlikte ilçede çalışmalar hızlandı. Seçim sürecinde vatandaşlar ile bir araya gelerek talep ve sorunları dinleyen Başkan Kılıç göreve gelmesi ile birlikte harekete geçerek vatandaşlara verdiği sözleri gerçekleştirmeye başladı. Erenler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından Yeşiltepe Mahallesinde bulunan boş arazide atıl vaziyette duran çöplerin toplanması ve Tabakhane Mahallesinde parke yenileme çalışmaları yapıldı. Yeşiltepe Mahallesinde boş bir arazide atıl vaziyette duran çöpler vatandaşların talebi üzerine belediye Fen işleri müdürlüğü ekiplerince temizlendi.



"Yenileme ve onarım"



Başkan Fevzi Kılıç'ın talimatı ile hız kazanan çalışmalar kapsamında alt yapı çalışmaları sonrası kaplaması bozulan yollarda yenileme ve onarım çalışmalarına başlandı. Tabakhane Mahallesi 4015. Sokakta alt yapı çalışmaları sonrası bozulan parke taşları sökülerek yerine yeni kilitli parke döşemesi yapıldı. Cadde ve sokaklardaki yol yenileme ve onarım çalışmaları ilçe genelinde ihtiyaç görülen cadde ve sokaklarda kilitli parke ve bordür çalışmaları yenileme ve onarımı Erenler Belediyesi Fen İşlerine bağlı ekipler tarafından hız kesmeden devam edecek.



"Sözler yerine getiriliyor"



Konu ile ilgili konuşan Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, "Seçim sürecinde vatandaşlarımızı dinledik, notlarımızı aldık, şimdi hizmet zamanı. Vatandaşlarımızın ilçe merkezindeki kullanılmayan arsalarda biriken çöp ve otlarla ilgili şikayetleri vardı, ekiplerimiz temizliğe başladı. Bunun haricinde mahallelerimizde sokak aralarındaki parke taşları ile ilgili de şikayetler vardı, yenileme çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyoruz. Allah'ın izniyle seçim sürecinde verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz. Çalışmalarımız hız kesmeden devam edecek. İnşallah kısa süre içerisinde gereken çalışmaları tamamlayarak vatandaşlarımıza daha temiz ve yaşanılabilir bir Erenler sunacağız" dedi. - SAKARYA

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