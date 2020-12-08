Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç, çiftçilerin sorunlarını anlattı - Son Dakika

Çiftçilere tohum desteğinin verilmesini talep ettiklerini anlatan Kılıç, çiftçilerin kullandığı kredilerde yapılandırma ve erteleme istediklerini de dile getirdiğini kaydetti.

Kılıç, yaptığı açıklamada, çiftçilerin sorunlarını telekonferans aracılığıyla Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Bayraktar'a ilettiğini belirtti.

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