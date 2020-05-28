Başkan Kılıç, çiftçilerin sorunlarını Bayraktar'a iletti - Son Dakika

Muş Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu Başkanı ve Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç, video konferans sistemiyle gerçekleştirilen toplantıda çiftçilerin sorunlarını Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar'a aktardı.

Kılıç, 70 Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu başkanının video konferansla bağlandığı toplantıya katıldı.

Toplantının ardından açıklama yapan Kılıç, Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar'a Muş ve ilçelerindeki çiftçilerin sorun ve taleplerini ilettiklerini söyledi.

Kılıç, "Genel başkanımız Muş ilinde sel ve dolu felaketi yaşanıp yaşanmadığını sordu. Bizde kendisine il ve ilçelerinde çiftçilerimizin yasak süresince bir sıkıntı yaşamadığını dile getirdik. Başkanımız istek ve taleplerimizi dinledi. Çiftçilerimizin geçmiş bayramını tebrik etti."