Başkan Kılıç: "Daha yaşanabilir ve modern bir Bafra için çalışıyoruz" - Son Dakika

Esnafları ziyaret eden Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, "Baframızı, esnafımız ve vatandaşımızla birlikte geleceğe taşıyoruz. Ortak akılla hareket ederek, daha yaşanabilir ve modern bir Bafra için çalışıyoruz" dedi.

İş yerlerine gerçekleştirdiği ziyarette esnafa 'hayırlı işler ve bereketli kazançlar' dileyen Başkan Kılıç, esnafla yapılan istişarenin önemini vurguları. Kılıç, "Baframızı, esnafımız ve vatandaşımızla birlikte geleceğe taşıyoruz. Milletvekillerimiz, valimiz, Büyükşehir Belediyemiz, kaymakamımız, parti teşkilatımız, muhtarlarımız, meslek odalarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, basınımız, esnaflarımız, memurumuz, işçimiz, esnafımız, emeklimiz gencimiz yaşlımız kısaca ilçemizin gelişme hızında tüm dinamiklerimizin katkısına ihtiyacımız var" diye konuştu.

Bafra'nın bir değişim ve dönüşüm süreci yaşadığını, bu sürece ilçeye hizmet sunan, ilçede yaşayan vatandaşa hizmet veren herkesin önemle rol oynadığına işaret eden Başkan Kılıç, "Zaman zaman düzenlediğimiz istişare toplantılarının yanında, yaptığımız ziyaretlerle de esnafımızın taleplerini dinliyoruz. İlçemizdeki gelişmeleri, belediyemizin hizmetlerini ve projelerimizi esnafımızla paylaşıyor, şikayet ve taleplerini dinliyoruz. Yaptığımız çalışmaları da yine halkımızın ve esnafımızın taleplerine göre gerçekleştiriyoruz. Ortak akılla hareket ederek, daha yaşanabilir ve modern bir Bafra için çalışıyoruz. Hizmetin en güzeline layık olan ilçemize ve hemşehrilerimize el birliğiyle katkı sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Başkan Kılıç, ziyaretleri sırasında karşılaştığı çocukları oyuncak dağıtarak sevindirdi.

Başkan Kılıç'a beklentilerini ve taleplerini bire bir anlattıkları için mutluluklarını dile getiren esnaflar ise ziyaret için teşekkür ettiler.

Başkan Kılıç'a son esnaf ziyaretlerinde Belediye Meclis Üyesi Yüksel Bozkurt eşlik etti. - SAMSUN