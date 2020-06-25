Başkan Kılıç'dan hobi bahçesi ve kaçak yapı uyarısı: "Bu suça ortak olmayın" - Son Dakika

Başkan Kılıç'dan hobi bahçesi ve kaçak yapı uyarısı: "Bu suça ortak olmayın"

Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç, Buca'nın mahallelerinde artan hobi bahçesi ve kaçak yapılara ilişkin kararlılık mesajı verdi.

Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç, Buca'nın mahallelerinde artan hobi bahçesi ve kaçak yapılara ilişkin kararlılık mesajı verdi. Bucalıları suça ortak olmama konusunda uyaran Başkan Kılıç, köylülerin topraklarını ranta değil tarıma açmalarını istedi. Denetleme çalışmalarının havadan ve karadan tüm hızıyla devam ettiğini söyleyen Başkan Kılıç, kaçak yapılara taviz verilmeyeceğini hatırlatarak, "Hobi bahçesi diye bir uygulama yok. Kesinlikle bunlara prim vermeyin. Çok ağır para cezası ve yıkımla karşı karşıya kalırsınız" dedi.

Son Dakika: Anayasa Mahkemesi, YKS'nin iptaline ilişkin başvuruda kararını verdi
Alişan'ın yaptığı kazanın raporu ortaya çıktı! Hız limitine uyulmamış
Son Dakika: Dün zam yapılan benzine bugün de büyük indirim geldi


Buca Belediyesi, Buca'nın mahallelerinde yapılan kaçak yapı ve hobi bahçelerine karşı denetimlerini tüm hızıyla sürdürüyor. Çalışmaları yakından takip eden ve mücadele talimatı veren Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç, Kaynaklar bölgesi başta olmak üzere; Belenbaşı, Doğancılar, Karacaağaç ve Kırıklar'da giderek artan hobi bahçeleri ve kaçak yapılara karşı vatandaşlara uyarıda bulundu.


Başkan Kılıç, "Bucamızda altın değerinde araziler, köyler var. Bu köyler şu an şehrimizin akciğerleri konumundadır. Dolayısıyla burada kesilen her ağaçtan sorumluyuz. Her ağacı korumak zorundayız. Eğer biz burada gözümüzü biraz kapatırsak, bir tane ağaç kalmayacak. Bizim bu bölge ile ilgili talimatımız çok açık ve net. Ne pahasına olursa olsun hiç kimsenin Buca'nın geleceğinden çalıp rant sağlamasına izin vermeyeceğiz. Şimdi hobi bahçesi diye bir şey çıkartmışlar. Bu hukuksuz bir olay. Bahçe olarak kullanılırsa tamam ama içine bina yapılması kanunsuz bir durum. Kesinlikle bunlara prim vermeyeceğiz. Eninde sonunda yıkılacak, ağır idari para cezası uygulanacak. Kaynaklar bölgesine herhangi bir yapı yapması kimse düşünmesin.Hobi bahçesi diye yapılan reklamlara da itibar etmesinler. Ekiplerimiz, gece gündüz demeden havadan ve karadan çalışmalarını sürdürüyor. Kaçak yapılara karşı yargı yoluyla ne gerekiyorsa yapıp gereken cezai işlemleri uygulayacağız. Bu arazileri yeniden yeşille buluşturacağız. Doğa katillerine taviz yok" dedi.


"Bu suça ortak olmayın"


Vatandaşları suça ortak olmamaya davet eden Kılıç, "Bu topraklar üzerinde hobi bahçelerinden villalara kadar yapılan her şey bir insanlık suçudur. Doğa düşmanları burada yaptıkları yapılara hemşehrilerimize de ortak etmeye çalışıyor. Onların umutlarından kar sağlamaya çalışıyor. Buradan bir kez daha uyarıyorum; Bu suça ortak olmayın; umutlarınızı yeşil düşmanlarına bağlamayın" diye konuştu.


Son dönemlerde karlı yatırım olarak gösterilen hobi bahçeleri uğruna köylünün toprağını satmamasını isteyen Başkan Kılıç, "Yine buradaki tarım arazilerini köylülerimizin elinden yok pahasına alıp ranta açmak isteyenler var. Topraklarınızı ranta değil tarıma açın. Bizler de belediyemizin arazilerini tarıma açıyoruz. Hep birlikte üreteceğiz. Bu topraklar sadece bizim değil. Atalarımızdan gelecek kuşaklara aktarmamız gereken bir mirastır. Bir fidan dikenin arkasında güç, bir ağaç kesinin karşısında duvar olacağız" ifadelerini kullandı. - İZMİR

Erhan Kılıç, prim, Buca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 12:09 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Kılıç'dan hobi bahçesi ve kaçak yapı uyarısı: 'Bu suça ortak olmayın' - Son Dakika

Son Dakika

18:22 Alişan'ın yaptığı kazanın raporu ortaya çıktı! Hız limitine uymamış 18:01 Son Dakika: Anayasa Mahkemesi, YKS'nin iptaline ilişkin başvuruda kararını verdi 17:02 Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden "Nasrullah Camii'ne restorasyon yerine badana yapıldı" iddialarına yanıt 16:56 Son Dakika: Dün zam yapılan benzine bugün de büyük indirim geldi 15:26 Oto tamircisinden Alişan ve ailesinin ölümden döndüğü kazayla ilgili kafa karıştıran sözler 14:50 Cami tuvaletinde kız çocuğunu taciz eden 65'lik simitçi, "Cezaevinde benimle alay ediyorlar" diyerek tahliyesini istedi 14:43 200 milyonla kayıplara karışan 3 kuyumcudan biri teslim oldu 13:37 Görüntü Türkiye'den! Çırılçıplak soyunan kadın, kendisini balkondan aşağı bıraktı 11:43 Avrupa Parlamentosu'ndan Türkiye'ye pandemi övgüsü: Çok insancıl davrandılar, kesinlikle minnettarız 11:16 Şahit olduğu yasak aşk, talihsiz kadının sonu oldu 10:40 Kastamonu'daki 514 yıllık Nasrullah Camii'ne restorasyon yerine badana yapıldı 10:03 Komandolar, bir kamyonet dolusu patlayıcı yüklü kamyonu durdurarak faciayı önledi 09:58 Son dakika: Hafik Belediye Başkanı, parti ilkelerine aykırı davrandığı gerekçesiyle MHP'nin listesinden düşürüldü 08:10 Koronavirüsle ilgili 118 bin kişiye yapılan PCR testinde toplumun bağışıklık oranı binde 2,8 çıktı 07:41 Metin Feyzioğlu, krize neden olan Anıtkabir fotoğrafıyla ilgili konuştu: Paylaşmaz olaydım
Fenerbahçe'de sakatlanan Tolga Ciğerci, Malatya maçında oynayamayacak
18:15
Yolanthe'den ayrıldıktan sonra acı çektiğini itiraf eden Sneijder kendini suçladı: Her şey benim yüzümden oldu
17:59
Erzurum'da valiliğe ait resmi araç ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
17:53
Son Dakika: Anayasa Mahkemesi, YKS'nin iptaline ilişkin başvuruda kararını verdi
17:52
İbrahim Kalın'dan Libya resti: Türkiye'siz bir plan yapılamaz, gereken cevabı alırlar
17:52
Mert Hakan'ı F.Bahçe'ye kaptıran G.Saray'ın yeni hedefi Kasımpaşalı Aytaç Kara
17:42
Alişan'ın yaptığı kazanın raporu ortaya çıktı! Hız limitine uyulmamış
17:36
2 aylık kuzunun sahibiyle arasındaki bağ, görenleri gülümsetiyor
17:22
Yıldız basketbolcu Giannis Antetokounmpo'ya ırkçı saldırı: Grafitisine Nazi sembolü çizildi
17:16
Emniyeti bombalayan darbeci pilot savunma yaptı: Darbe girişiminde yer almadım
17:13
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2020 18:28:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Kılıç'dan hobi bahçesi ve kaçak yapı uyarısı: "Bu suça ortak olmayın" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]