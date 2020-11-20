Başkan Kılıç: "Depreme karşı parti gözetmeksizin iş birliği içinde olacağız" - Son Dakika

Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç, göreve yeni başlayan AK Parti Buca İlçe Başkanı Hakan Kalfaoğlu'nu makamında ziyaret edip hayırlı olsun dileklerini iletti. Kılıç, "Depreme karşı parti gözetmeksizin iş birliği içinde olacağız" dedi.

Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç, AK Parti Buca İlçe Başkanı olan Hakan Kalfaoğlu'nu ziyaret etti. Yeni görevinde hayırlı olsun dileklerini ileten Başkan Kılıç, olası bir depreme karşı Buca'da hep birlikte önlemlerin alınması gerektiğini söyledi. Kentsel dönüşümün yanı sıra eski Buca Stadı alanının meydan olarak değerlendirilip, vatandaşların toplanma alanı olarak düzenlenmesi yönündeki çalışmalarına destek isteyen Başkan Kılıç, depreme karşı siyaset gözetmeksizin iş birliği çağrısı yaptı.

Başkan Erhan Kılıç,"İmar planında park ve meydan olarak geçen eski Buca Stadını olası bir depremde de toplanma alanı olarak değerlendirilebilecek şekilde meydana dönüştürmeyi planlıyoruz. Alanı vatandaşların ortak kullanımına açmaya yönelik bakanlık nezdinde yapacağımız çalışmalarda iş birliğinin daha hızlı sonuç getireceğine inanıyorum. Ortak işbirliği içerisinde her hangi bir siyasi saik gözetmeksizin ortak çalışmalar yapmamız lazım" şeklinde konuştu.

Başkan Kılıç'ın görüşlerine destek veren AK Parti Buca İlçe Başkanı Hakan Kalfaoğlu da, Buca için iş birliğine hazır olduklarını ifade etti. - İZMİR