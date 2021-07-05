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Başkan Kılıç: "Diş Hastanesi yatırım programında" - Son Dakika

Başkan Kılıç: "Diş Hastanesi yatırım programında"

05.07.2021 16:01
Başkan Kılıç:

Erenler Belediyesi Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısında konuşan Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, "Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca ile ilçemize yapılacak olan Diş Hastanesi konusunda görüşme gerçekleştirdik ve yatırım programına alındığının müjdesini aldık" dedi.

Erenler Belediyesi Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısında konuşan Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, "Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca ile ilçemize yapılacak olan Diş Hastanesi konusunda görüşme gerçekleştirdik ve yatırım programına alındığının müjdesini aldık" dedi.

Erenler Belediyesi Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı Belediye Başkanı Fevzi Kılıç başkanlığında belediye meclis toplantı salonunda gerçekleşti. Gündem dışı konuşmalar ile başlayan meclis toplantısı devamında Başkan Fevzi Kılıç'ın konuşması ile devam ederken gündem maddelerinin karara bağlanması ile sona erdi. Meclis toplantısında konuşan Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sakarya'ya gerçekleştirdiği ziyarette heyette bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile görüştüklerini ifade ederek, "Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca ile ilçemize yapılacak olan Diş Hastanesi konusunda görüşme gerçekleştirdik. Sağ olsun yakından ilgilendi ve 10 dönüm üzerine kurulacak olan hastanenin 20 dönüm üzerine kurulmasını istedi. Daha önceden Sağlık Bakanlığına devir ettiğimiz 10 dönümlük alanı 20 dönüme çıkarıyoruz. Sayın Bakanımız İlçemize yapılacak olan Diş Hastanesinin yakından takipçisi olacağını ve yatırım programına alındığının müjdesini verdi. İlçemize ve şehrimize hayırlı olsun" dedi.

Başkan Fevzi Kılıç, "Cumartesi günü ilimiz genelinde yoğun bir yağış hakimdi. Yoğun yağan yağmurdan olumsuz etkilenen Ekinli ve Yazılı Mahallelerimize ekiplerimiz ile hemen gittik. Bu noktalarda sorunları gidermek için ekiplerimiz zaman kaybetmeden çalışmalara başladı. Rabbim şehrimizi ve ülkemizi her türlü afetten muhafaza eylesin" diye konuştu.

Erenler'in ilk kapalı pazarı

Başkan Kılıç, "Erenler'imizin ilk kapalı Pazar yerinin temelini üç hafta önce atmıştık. Çalışmalar hummalı bir şekilde devam ediyor. 3 bin 500 metre karelik toplam alanın 350 metre karesi idari bina olmakla birlikte bu alanda Zabıta Güvenlik Noktası, Bay-Bayan lavabolar ve mescitler, kafeterya ve dinlenme alanı, bebek bakım odaları, Erenler Güreş Takımı Salonu ve fitness salonu olacak. 2 bin 850 metre karelik kapalı alan ise; spor alanı, basketbol ve voleybol alanı, kapalı pazar alanı, yemek organizasyonları, kına cemiyetleri, cenaze taziye alanı, araçların otopark alanı, çocukların oyun alanı, deprem toplanma alanı olarak kullanımda olacak. İlçemizde kurulan Pazartesi Pazarı ve Çarşamba Pazarının Sebze ve Meyve kısımları da çalışma tamamlandıktan sonra buradaki kapalı alan da kurulacak. Alanda ses sistemi, kamera sistemi, bütün pazar tezgahlarına ait elektrik prizler ve pazar sonrası alanı yıkama sistemi de bulunacak. Tesisimiz son derece donanımlı bir şekilde olacak. Kıymetli vatandaşlarımız için hayırlı olsun" diye konuştu.

2 cadde ve 132 sokak yenileniyor

Başkan Kılıç, "Erenler ve Değirmen Caddelerimiz yenileniyor. SASKİ'nin alt yapı çalışmalarının ardından iki caddemiz elektrik kablolarının da yer altına alınması ile asfaltlanarak, tretuvar ve çevre düzenlemeleri ile kısa zamanda yenilenecek. SASKİ Hacıoğlu Mahallemizin ikinci etabında ve Erenler Merkez Mahallemizin sokaklarında alt yapı çalışmalarını tamamladıktan sonra asfalt ve tretuvar çalışmalarımız devam edecek. İki mahallemizde 57 sokağımız asfalt ile yenilenerek tretuvar ve çevre düzenlemeleri ile yeni yüzüne kavuşacak. 75 sokağımızda ise 52 bin 500 metrekarelik alanda ekiplerimiz kilitli parke çalışması gerçekleştirecek" şeklinde konuştu.

Eğitime tam destek

Başkan Kılıç, "Geçtiğimiz hafta AK Parti İl Başkanımız ve İl Milli Eğitim Müdürümüz ile ilçemizdeki eğitim yatırımlarını gezdik. Ali Dilmen İlk Okulu tam donanımlı bir şekilde öğrencilerimizin hizmetinde. Küpçüler Mahallemizde yapımı devam eden yeni ilk ve ortaokulun inşaatında ise ciddi mesafe kat edildi. Kaba inşaat tamamlanmış durumda, İnşallah 2021-2022 Eğitim ve Öğretim dönemine yetişecek. Geleceğimizin teminatı olan evlatlarımız için hayırlı ve faydalı olacak her çalışmayı önemsiyoruz. İlçemizdeki eğitim yatırımlarına desteklerimizi sürdürmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Yeni yaşam alanında son 44 konut

Başkan Kılıç, "Her Salı günü satışı devam eden Kentsel Dönüşüm 2. Etap Konutlarına vatandaşlarımızın ilgisi devam ediyor. Yeni yaşam alanı bahçesiyle, mimarisiyle, oturma ve yürüyüş alanlarıyla cazibe merkezi halinde. Bugün itibariyle 144 adet konuttan 100 adeti satıldı ve 44 adet daire kaldı. Kalan konutlarında kısa zaman içerisinde tamamlanacaktır" dedi.

Can dostları unutulmuyor

Başkan Kılıç, "Veteriner İşleri Koordinatörlüğündeki ekiplerimiz, sahipli ve sahipsiz kedi ve köpeklerin sağlığı ve yaşam standartlarının yükseltilmesi için ilçe genelinde aşılama çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda geçtiğimiz hafta ekipler belirlenen saatlerde mahallelerde ücretsiz şekilde sahipli ve sahipsiz kedi ve köpeklerin kuduz aşılamalarını gerçekleştirdi ve gerçekleştirmeye devam ediyor. Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı ile birlikte ilçemizde yapımı devam eden Tarımsal Amaçlı Lisanlı Depolama alanında ki çalışmaları inceledik. 82 dönümlük araziye 25 bin 800 ton kapasiteli inşa edilen depo inşallah Ekim ayında faaliyete geçecek. Bölge tarımı için önemli bir yatırım ve kazanç kapısı. Emeği geçenlere bir kez daha teşekkür ediyorum" diye konuştu. Başkan Kılıç'ın konuşmalarının ardından meclis toplantısı gündem maddelerinin karara bağlanması ile son buldu. - SAKARYA

Başkan Kılıç: Diş Hastanesi yatırım programında
Başkan Kılıç: Diş Hastanesi yatırım programında
Başkan Kılıç: Diş Hastanesi yatırım programında
Başkan Kılıç: Diş Hastanesi yatırım programında

Fevzi Kılıç, Hisarcık, Erenler, Yatırım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Başkan Kılıç: 'Diş Hastanesi yatırım programında' - Son Dakika Ekonomi


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