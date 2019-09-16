Son Dakika Haberleri: Başkan Kılıç: "En uzak mahalleye de en yakın mahalleye de eşit mesafedeyiz"
Son Dakika Güncel Haber

Başkan Kılıç: "En uzak mahalleye de en yakın mahalleye de eşit mesafedeyiz"

20 dakika önce

Bafra'nın merkezine uzak mahalleleri ziyaret ederek sorunları dinleyen ve çözüm arayışlarına destek olmaya çalışan Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, sorunlara çözüm için gerekli adımları atacaklarını ifade etti.

Başkan Kılıç:

Bafra'nın merkezine uzak mahalleleri ziyaret ederek sorunları dinleyen ve çözüm arayışlarına destek olmaya çalışan Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, sorunlara çözüm için gerekli adımları atacaklarını ifade etti.


Akalan, Şahinkaya, Elalan, Sarpın, Yenialan, Karakütük ve Esençay Mahallelerinde ulaşım ve altyapı sorunlarını inceleyen Başkan Kılıç'a Belediye Başkan Yardımcıları Ahmet Tokgöz, Şaban Hüryaşar ve Fen İşleri Müdürü Gökhan Ünal eşlik etti. Hamit Kılıç, "Bafra Belediyesi olarak uzak yakın demeden her türlü soruna çözüm üretmek için çalışıyoruz. Daha önce Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ile birlikte Bafra'ya bağlı tüm mahallelerin muhtarları ile bir araya gelmiş ve sorunları birlikte tespit etmiştik. Birlikte oluşturduğumuz program dahilinde hareket ediyoruz. Mahallelerin bütün sorunlarını gidermek noktasında samimi ve yoğun bir çaba içinde olduğumuzdan kimsenin şüphesi olmasın" açıklamalarında bulundu.


Başkan Kılıç, "Her mahalleyi ziyaret ederek muhtarlar ve mahalle sakinleri ile bir araya geleceğiz. Birlikte çözüm arayacak, fikir alışverişinde bulunacağız. İlçeye en uzak mahalleye de en yakın mahalleye de eşit mesafedeyiz. Tek gayemiz hizmet üretmek. Misafir olduğumuz her mahallede bu samimiyet yansımız olacak ki, bizleri oldukça sıcak karşılıyorlar. Kendilerine kalbi teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. - SAMSUN

Hamit Kılıç, Şahinkaya, Akalan, Bafra, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 01:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



HDP önündeki eylemde gerginlik! Eline aldığı cisimle binaya saldırmaya çalıştı
4 şahıs, İranlı iş adamını gasp etti, dayak attı, bagaja kilitleyip kaçtı Altın fiyatları Suudi Arabistan saldırılarıyla ralli yaptı Altının gram fiyatı 275 liranın üzerinde işlem görüyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.9.2019 13:30:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Kılıç: "En uzak mahalleye de en yakın mahalleye de eşit mesafedeyiz"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]