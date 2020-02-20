Bafra Belediyesinin engelli vatandaşların sosyal hayata katılmaları ve meslek sahibi olmaları amacıyla, Halk Eğitim Müdürlüğü ile iş birliği içerisinde hayata geçirdiği el sanatları kursu üretilen birbirinden renkli ürünlerle dikkat çekiyor.



Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Engelliler Koordinasyon Merkezi bünyesinde devam eden kursu ziyaret ederek, ürünleri inceledi ve bilgi aldı. Belediye olarak engellilere yönelik her türlü çalışmaya destek verdiklerini ve bu desteği sürdüreceklerini belirten Başkan Kılıç, "Burada yapılan el sanatları gerçekten görülmeye değer. Halk Eğitim Merkezimizle iş birliği içerisinde oluşturduğumuz kursumuza katılan kardeşlerimi tebrik ediyorum. Kursumuz engellilerimize yönelik olmasının yanında el sanatlarımızın yaşatılması noktasında da oldukça önemli. Benzer kurslarımız devam edecek" dedi.



El sanatları kursuna katılan kursiyerler ise, "Belediyemizin Halk Eğitim Merkezimiz iş birliği ile açılan kurs bizler için oldukça önemli. Boş zamanlarımızı değerlendirmenin yanında, el sanatlarımızı öğreniyor, üretime katkı sağlıyoruz. Belediye Başkanımız Hamit Kılıç başta olmak üzere katkısı olan herkese teşekkür ediyoruz" dediler.



El sanatları kursunu, Başkan Kılıç ile birlikte okuma etkinliğine katılan İsmetpaşa İlkokulu öğrencileri de ziyaret ettiler. - SAMSUN