Başkan Kılıç: "Erenler'imiz için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz" - Son Dakika

Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, korona virüs salgını tedbirleri kapsamında hafta sonu iki gün süren sokağa çıkma kısıtlamasında devam eden asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.

Erenler Belediyesi Fen İşleri Ekipleri ilçe de asfalt çalışmalarını sürdürüyor. Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında hafta sonu iki gün süren sokağa çıkma kısıtlamalarında devam eden asfalt çalışmalarını yerinde inceleyen Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, ilçe genelinde çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Yeni Mahallede Büyükşehir Belediyesi ile birlikte devam eden asfalt çalışmalarını inceleyen Başkan Kılıç, "Sürdürdüğümüz çalışmalar kapsamında 2065 no'lu caddemizde ve bağlantılı 2074, 2070, 2066, 2060, 2058, 2052, 2046 no'lu sokaklarda asfalt çalışmaları sürüyor. Tretuvar çalışmaları tamamlanmıştı. Asfalt çalışmasının da tamamlanmasıyla sokaklarımız estetik bir görünüme sahip olacak. Aynı zamanda Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz Büyükesence, Küçükesence ve Hasanbey Mahallelerimizin bağlantı yollarında yol bakım ve asfalt çalışmalarını tamamladı. Erenler'imiz için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz" dedi. - SAKARYA