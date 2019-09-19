Başkan Kılıç: "Gazilere vefa borcumuz var"

Samsun Bafra Belediyesi, 19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle ilçedeki gaziler onuruna yemek verdi.



Bafra Belediyesi Alparslan Türkeş Parkı Sosyal Tesislerinde gerçekleşen yemek organizasyonunda konuşan Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, "İstiklal Mücadelesi'ndeki ulvi gayretleri ve başarılarından dolayı TBMM tarafından Mustafa Kemal Atatürk'e 19 Eylül 1921 tarihinde Mareşallık rütbesiyle birlikte Gazilik unvanı verilişinin 98.yıl dönümü ve Gaziler Günü'nü anmak üzere birlikteyiz. Türk milletinin tarihi, geçmişten bugüne onur duyduğumuz üstün zaferlerle doludur. Bu zaferleri, vatan uğruna canlarını feda eden şehitlerimize ve gazilerimizin varlığına borçluyuz. Bunun göstergesi olarak Ülkemizin sessiz kahramanları olan şehit ve gazilerimizi sevgi, saygı ve şükranla anıyoruz. Bizler, ecdadımızdan miras kalan hasletlere sahip çıkmanın, birlik ve beraberliğimize yönelen tehditlere karşı mücadele etmenin, ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmak için çalışmanın, şehitlerimize ve gazilerimize vefa borcumuzun da gereği olduğuna inanıyoruz.Bugün de, bu aziz millet; ülkemize yönelen tehditlere, darbelere karşı kendilerini siper eden, kutsal değerlerini, vatan ve bayrak sevgisini her şeyin üstünde tutan, bu uğurda hayatlarını feda etmekten çekinmeyen güce, dirayete, kararlılığa sahiptir. Bunun en güzel örneğini de 15 Temmuz'da bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir.Bu anlamlı günde tüm şehitlerimizi ve vefat eden gazilerimizi rahmetle anıyor, sizlere ailelerinizle birlikte hayırlı ömürler diliyorum" diye konuştu.



Bafra Belediyesi tarafından 19 Eylül Gaziler Günü'nde ilçedeki gaziler onuruna verdiği yemek toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.



Yemeğe Kaymakam Cevdet Ertürkmen, İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Gökay Gökdoğan, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Fatih Özen, İlçe Müftüsü Necmettin Kayar, Bafra Muharip Gaziler Dernek Başkanı Rahmi Şahin, daire müdürleri, gaziler ve gazi yakınları katıldı. - SAMSUN