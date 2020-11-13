Başkan Kılıç: "Gençlerimiz yarınlara umut olacak" - Son Dakika

AK Parti Erenler Gençlik Kolları 5. Olağan Kongresinde konuşan Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, "Bugün gençlik kollarında yetişen gençlerimiz dikilen fidanlar gibi yarın yeşerecek ve bu ülkeye, bu coğrafyaya, dünya mazlumlarına umut olacak" dedi.

Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, AK Parti Erenler İlçe Gençlik Kolları 5. Olağan Kongresine katıldı. İlçe Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Ensar Öztürk'ün görevi Halit Yaylalı'ya devrettiği kongreye AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, İlçe Başkanı Erdal Köse, İl Gençlik Kolları Başkanı Murat Salih Başer, teşkilat mensupları ve vatandaşlar katıldı.

Görevi devreden Ahmet Ensar Öztürk ve İl Gençlik Kolları Başkanı Murat Salih Başer'in selamlama konuşmaları ile başlayan kongre Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç'ın konuşmaları ile devam etti. Başkan Kılıç, "Bu bir bayrak, hizmet yarışıdır. Siz gençlerimiz çok şanslı, çünkü; size inanan, güvenen bir liderin, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davasına mensupsunuz" dedi.

Başkan Kılıç, "Bugün gençlik kollarında yetişen gençlerimiz dikilen fidanlar gibi yarın yeşerecek ve bu ülkeye, bu coğrafyaya, dünya mazlumlarına umut olacak. Gençlik yıllarından itibaren bu davaya elinden geldiği kadar hizmet etmeye çalışan bir abiniz olarak siz gençlerin karşısında konuşmak çok güzel. Bu duygu ve düşünceler ile 5. Olağan Kongrenizin hayırlı olmasını diliyor görevi devreden kardeşlerimize teşekkür ediyor, görevi alan kardeşlerimize de başarılar diliyorum" diye konuştu.

Ardından konuşan AK Parti Erenler İlçe Başkanı Erdal Köse, "Güzel Erenler'imizin güzel insanları, genç kardeşlerimiz güzel işler yaparak görevlerini yeni bir başkana ve yönetimine devrediyorlar. Asla durmak ve yorulmak yok. Hep birlikte Liderimiz Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde çalışmaya devam edeceğiz. Gençlik Kongremiz ilçemize hayırlı ve uğurlu olsun" şeklinde konuştu.

Kongrede son olarak konuşan İl Başkanı Yunus Tever, "Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ifadeleri gibi kongreler bizim bayramlarımızdır. Görev devreden arkadaşlarımıza şimdiye kadar partimize vermiş olduğu emeklerden dolayı teşekkür ediyorum ama durmak yok. Bu davaya hizmet etmek için illaki bir görevde bulunmak gerekmiyor. Bu vesile ile yeni başkan seçilen Halit Yaylalı kardeşimizi ve yönetimini tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. - SAKARYA