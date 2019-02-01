Başkan Kılıç Güven Tazeledi

Muş'un Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç, yapılan seçimle güven tazeledi.

Muş'un Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç, yapılan seçimle güven tazeledi.



Malazgirt Kültür Merkezi Konferans salonunda düzenlenen Malazgirt Ziraat Odası Başkanlık seçiminde, divan başkanlığını Bulanık Ziraat Odası Başkanı Nevzat Taşdemir yaptı. Mevcut Başkan Tahsin Kılıç ve başkan aday Kerem İpek arasında yapılan seçimlerde, 90 kişi oy kullandı. Seçimlerde mevcut Başkan Tahsin Kılıç 58 oy alarak yeniden başkan seçilirken, rakibi Kerem İpek ise 30 oy aldı.



Yeniden Malazgirt Ziraat Odası Başkanlığına seçilen Tahsin Kılıç, "Öncelikle çok adilce bir seçim oldu. Tüm üyelerimize teşekkür ediyoruz. Seçimlerimize yoğun ilgi gösterdiler. Bana oy veren veya vermeyen tüm üyelerimize katıldıkları için sonsuz teşekkürler ediyorum. Tekrar Malazgirt halkına bizleri bu önemli göreve layık gördükleri için teşekkür ederiz" dedi. - MUŞ

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

İş Adamı Babasına Bombalı Paket Gönderen Oğlun Hapis Cezası Onandı

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kentsel Dönüşüm Açıklaması: Gelin Bana Bildirin

2018 Yılında Dünyanın En Çok Altın Alan Ülkeleri Rusya ve Türkiye Oldu

Acılı Baba, Bebeğinin Cenazesini Adli Tıp'a Kucağında Taşıdı