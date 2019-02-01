Son Dakika Haberleri: Başkan Kılıç Güven Tazeledi

Başkan Kılıç Güven Tazeledi

1 saat önce

Muş'un Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç, yapılan seçimle güven tazeledi.

Başkan Kılıç Güven Tazeledi, System.String[]
Muş'un Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç, yapılan seçimle güven tazeledi.

Malazgirt Kültür Merkezi Konferans salonunda düzenlenen Malazgirt Ziraat Odası Başkanlık seçiminde, divan başkanlığını Bulanık Ziraat Odası Başkanı Nevzat Taşdemir yaptı. Mevcut Başkan Tahsin Kılıç ve başkan aday Kerem İpek arasında yapılan seçimlerde, 90 kişi oy kullandı. Seçimlerde mevcut Başkan Tahsin Kılıç 58 oy alarak yeniden başkan seçilirken, rakibi Kerem İpek ise 30 oy aldı.

Yeniden Malazgirt Ziraat Odası Başkanlığına seçilen Tahsin Kılıç, "Öncelikle çok adilce bir seçim oldu. Tüm üyelerimize teşekkür ediyoruz. Seçimlerimize yoğun ilgi gösterdiler. Bana oy veren veya vermeyen tüm üyelerimize katıldıkları için sonsuz teşekkürler ediyorum. Tekrar Malazgirt halkına bizleri bu önemli göreve layık gördükleri için teşekkür ederiz" dedi. - MUŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 01:42 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İş Adamı Babasına Bombalı Paket Gönderen Oğlun Hapis Cezası Onandı Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kentsel Dönüşüm Açıklaması: Gelin Bana Bildirin

2018 Yılında Dünyanın En Çok Altın Alan Ülkeleri Rusya ve Türkiye Oldu Acılı Baba, Bebeğinin Cenazesini Adli Tıp'a Kucağında Taşıdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.2.2019 15:40:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Kılıç Güven Tazeledi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]