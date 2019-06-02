Son Dakika Haberleri: Başkan Kılıç, iftarda muhtarlarla bir araya geldi
Son Dakika Güncel Haber

Başkan Kılıç, iftarda muhtarlarla bir araya geldi

42 dakika önce

Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç önceki ve mevcut dönemde görev yapan muhtarlar ile iftar programında bir araya geldi.

Başkan Kılıç, iftarda muhtarlarla bir araya geldi, System.String[]
Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç önceki ve mevcut dönemde görev yapan muhtarlar ile iftar programında bir araya geldi.

Birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği toplantıda yeni dönemde görevlerini teslim eden muhtarlara hizmetlerinden dolayı teşekkür plaketi takdim edildi. Programda konuşan Erenler Muhtarlar Derneği Başkanı Şaban Süleyman, önceki dönemlerde görev yapmış tüm muhtarlara teşekkür ettiğini ifade ederek, "Yıllardır birlikte muhtarlar olarak mahallelerimize neler katabiliriz, neler yapabiliriz diye çalışıyoruz. Görevi devir edenler var, yeni başlayan arkadaşlarımız var, amacımız hizmet etmek, Allah yardımcımız olsun" dedi.

Ardından konuşan Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, yeni dönemde muhtarlar ile istişare halinde olacaklarını ve koordineli çalışacaklarını söyledi. Başkan Kılıç, "Bu bir bayrak yarışı, hepimizin ortak bir amacı var, mahallelerimize, ilçemize ve ilçemizin güzel insanlarına en güzel hizmeti sunmak. Bu amaç uğruna buradayız. Erenler'imiz için hayallerimiz, projelerimiz var. Biz gerekli alt yapı çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tabi bunlar olurken sizlerle birlikte oluyor. El birliği ile, omuz omuza ilçemize en güzel hizmetleri kazandıracağımıza ben gönülden inanıyorum" diye konuştu.

Başkan Kılıç, "Halkımız belediye seçimlerinde olduğu gibi muhtarlık seçimlerinde de bir karar verdi, bize de halkımızın kararlarına saygı duymak düşüyor. Ben ilçe sakinlerimiz adına görevi devir edenlere teşekkür ediyor, görevi devir alan arkadaşlarımıza da başarılar diliyorum" şeklinde konuştu. - SAKARYA
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 11:20 Kaynak: İHA
Fevzi Kılıç, Erenler, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



YSK'den 23 Haziran seçimiyle ilgili dikkat çeken karar Türkiye-Suriye sınırında patlama meydana geldi: 14 ölü, çok sayıda yaralı var Eski Başbakan Davutoğlu: Hepinizi yeni bir hal ile hallenmeye davet ediyorum AK Parti İstanbul Adayı Binali Yıldırım'dan İmamoğlu ile ortak yayın açıklaması: Prensipte sorun yok

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.6.2019 00:02:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Kılıç, iftarda muhtarlarla bir araya geldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]