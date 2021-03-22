Başkan Kılıç: "İlçemiz adına çok verimli ziyaretler gerçekleştirdik" - Son Dakika

Başkan Kılıç: "İlçemiz adına çok verimli ziyaretler gerçekleştirdik"

22.03.2021 18:27
Başkan Kılıç:

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Ankara'da bulunan Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Ankara'daki bürokrasi trafiğini sürdürüyor.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Ankara'da bulunan Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Ankara'daki bürokrasi trafiğini sürdürüyor.

Başkan Kılıç'a Ankara temaslarında AK Parti Bafra İlçe Başkanı İbrahim Semiz eşlik ediyor. Başkan Kılıç Ankara programında KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt, BOTAŞ Yönetim Kurulu Üyesi Kerim Taşkıran, Adalet Bakanlığı Destek Hizmetler Daire Başkanı Seyit Sezai Duman ile bir araya geldi. Ziyaret kapsamında gerçekleştirilen toplantılarda Bafra'ya yönelik yatırım ve projeler masaya yatırıldı.

Ankara temasları hakkında bilgilendirme yapan Başkan Kılıç, "İlçemiz adına çok verimli ziyaretler gerçekleştirdik. İlçemizin gelecek vizyonunu oluşturmak için uzun süredir üzerinde çalıştığımız projelerimiz ile ilgili bakanlık nezdinde görüşmeler gerçekleştiriyoruz. Bafra'mıza kazandırmak üzere gayret içinde olduğumuz her projemizin ilgili görüşmelerinde ciddi aşamalar kaydediyoruz. Bakanlarımızın ve Ankara'daki üst düzey bürokratlarımızın Bafra'ya özel bir ilgisi var. Çalışmalarımızı ve şehrimizi yakından takip ediyorlar. Bizde sürekli olarak kendileri ile temas halindeyiz. Gittiğimiz her yerde şehrimizle ilgili taleplerimizi bildiriyoruz. Sağ olsunlar bizlere göstermiş oldukları ilgi ve alaka bizi ziyadesiyle memnun ediyor. Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere bakanlarımız, milletvekillerimiz, daire başkanlarımıza ilçem adına şükranlarımı sunuyorum. Allah'ın izniyle her alanda ilçemizi daha da ileriye taşımak için el birliğiyle çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Bafra için hizmet üretmeye ve bu manada ilk günkü enerjiyle çalışmaya devam edeceklerini belirten Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç'ın Ankara programı devam ediyor.

Bafralı sporcudan Başkan Kılıç'a teşekkür

Bafra Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nde yetişip elde ettiği başarılarla Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) sporcuları arasında yer alan Bilge Alev kendisine gösterilen destek ve katkılardan ötürü Başkan Kılıç'a teşekkür etti.

Atıcılık Branşında Türkiye genelinde birçok başarılara imza atan ve Bafra'nın gururu olan başarılı sporcu son olarak 19-21 Mart 2021 tarihleri arasında Mersin-Erdemli de yapılan Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonasında Genç Bayanlar Tabanca branşında müsabakalara katıldı. Bilge Alev,50 sporcu arasından en iyi sekiz sporcu arasına girerek final atma şansını elde etti. Final atışları sonucunda güçlü rakipleri ile son atışa kadar başa baş mücadele eden sporcu çok az farklar ile final serisini 4. tamamladı. Bilge Alev diğer müsabakalarda atacağı skorlar ile milli takıma girebileceğini bir kez daha kanıtlamış oldu.

Başarıları ile ilçeye gurur veren Bilge Alev konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Benim bu düzeylere gelmemde büyük katkıları olan desteğini esirgemeyen Bafra Belediye Başkanımız Sayın Hamit Kılıç başta olmak üzere; antrenörüm Murat Gürsel'e, babam Erol Alev'e, Hocam Seda Şen Sağır'a Bafra Belediyesi Gençlik Spor Kulüp Başkanım Yusuf Danışmaz'a, yöneticilerime ve üstümde emeği olan herkese çok teşekkür ediyorum. Arkamda büyük güç olarak hissettiğim Bafra halkına minnettarlarımı sunuyorum" diye konuştu. - SAMSUN

Başkan Kılıç: İlçemiz adına çok verimli ziyaretler gerçekleştirdik
Başkan Kılıç: İlçemiz adına çok verimli ziyaretler gerçekleştirdik

Hamit Kılıç, Hisarcık, Ankara, Bafra, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Kılıç: 'İlçemiz adına çok verimli ziyaretler gerçekleştirdik' - Son Dakika


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