Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, yürütülen çalışmaları inceledi - Son Dakika

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, yürütülen çalışmaları inceledi.

Kılıç, incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, ekiplerin şehrin farklı bölgelerinde çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü söyledi.

İnsanı merkez alan hizmet odaklı belediyecilik anlayışıyla gece gündüz demeden çalıştıklarını dile getiren Kılıç, "Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler kırsal mahallelere yönelik çalışmaların yanında Alpaslan Mahallesi'nde devam eden beton yol yapımı ve Hasan Aslan Caddesi'nde devam eden refüj düzenlemesi çalışmalarını kısa süre içinde tamamlamayı hedefliyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz de ilçenin tamamını kapsayan çalışmalarına gece gündüz devam ediyor." dedi.

Ekiplerinin rutin çalışmalarının yanında Kovid-19 salgınına karşı dezenfeksiyon işlemlerini, haşerelere karşı ilaçlama çalışmalarını ve mıntıka temizliklerini sürdürdüğünü anlatan Kılıç, "Park Bahçeler Müdürlüğümüz bünyesinde yer alan ekipler ise ilçede çevre düzenleme ve çiçeklendirme çalışmalarının yanında park, bahçe ve oyun alanlarında bakım onarım ve temizlik işlemlerini sürdürüyor. İnşallah bundan sonra da Bafra'mız için bu gayretin, çabanın içinde olacağız. Her bir vatandaşımızın memnun olacağı düzeye ulaşana kadar durmadan yola devam edeceğiz." diye konuştu.