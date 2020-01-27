Başkan Kılıç kapanışının yıl dönümünde "köy enstitüsü" çağrısı yaptı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Kılıç kapanışının yıl dönümünde 'köy enstitüsü' çağrısı yaptı - Son Dakika

Başkan Kılıç kapanışının yıl dönümünde "köy enstitüsü" çağrısı yaptı

6 saat önce

Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, Türkiye'nin ilk köy enstitülerinden birine sahip Buca'da eğitim reformunda öncülük yapmak için çağrı yaptı.

Başkan Kılıç kapanışının yıl dönümünde

Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, Türkiye'nin ilk köy enstitülerinden birine sahip Buca'da eğitim reformunda öncülük yapmak için çağrı yaptı. Enstitülerin modernleşmenin temelini oluşturduğunu ifade eden Başkan Kılıç, "Köy enstitüleri modeliyle gerçekleşecek bir eğitim sistemini yine ilk olarak Buca'da başlatabiliriz" dedi.


Cumhuriyetin ilk yıllarında Anadolu'nun aydınlanma merkezi olan köy enstitülerinin kapatılmasının 66. yıl dönümünde Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, çeşitli açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin ilk köy enstitülerinden birisi olan Kızılçullu Köy Enstitüsü'yle Buca'nın önemli bir merkez olduğunu ifade eden Başkan Kılıç, ülkemizin eğitim sistemindeki köklü reform için köy enstitülerindeki eğitim sistemini önerdi.


"Yeni bir adım atabiliriz"


Köy enstitülerinin, aydınlanmanın, aklın önderliğinde ilerlemenin, kültürel, ekonomik ve sosyal gelişimin en önemli dinamolarından birisi olduğunu ifade eden Başkan Kılıç, "Köy enstitüleri, birkaç kuşağa damga vurmakla kalmadığı gibi; ülkemizde katılımcı, paylaşımcı ve demokratik sistemin de mikro bir örneği olmuştur. Enstitülerde ziraattan sanata, matematikten bağcılığa kadar her alanda önemli eğitimler verilmiştir. Ne yazık ki Türkiye'de daha sonraki süreçlerde en çok hedef gösterilen yerlerden bir tanesi yine köy enstitüleri olmuştur. Bugün, köy enstitülerimizin kapandığı günde yeni bir adım atabiliriz" diye konuştu.


"Köy enstitülerini yeniden canlandırabiliriz"


Başkan Kılıç, "Bugünkü nesnel eğitim kriterleri ele alındığında, gelişmiş ülkelerdeki eğitim sisteminin köy enstitülerindeki eğitim sistemi olduğunu görebiliyoruz. Bugün bizler köy enstitülerini yeniden canlandırabiliriz. Bu sistemin ateşini Buca'dan yakabiliriz. Türkiye'de eğitim sisteminin modernleşmesini yeniden birlikte sağlayabiliriz. Köy enstitüleri modeliyle gerçekleşecek bir eğitim sistemini yine ilk olarak Buca'da başlatabiliriz" ifadelerini kullandı.


"Aydınlanma ışığı hiçbir zaman sönmeyecek"


Kılıç, "Bizlere düşen görev; gelecek nesillere ışık olmak, onları bilimsel eğitimle buluşturmaktır. Çünkü bizler bu sorumluluğu Mustafa Kemal Atatürk'ten aldık. Bu bilinçle, Türkiye'de aydınlanma ışığını hiçbir zaman söndürmeyeceğiz" diye konuştu. - İZMİR

Erhan Kılıç, Türkiye, Buca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 03:29 Kaynak: İHA
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