Son Dakika Haberleri: Başkan Kılıç Karton Çanta Dağıttı

Başkan Kılıç Karton Çanta Dağıttı

1 saat önce

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Kadın Emek Pazarı'nda Sıfır Atık Projesi'ne dikkati çekmek amacıyla karton çanta dağıtımı yaptı.

Başkan Kılıç Karton Çanta Dağıttı, System.String[]
Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Kadın Emek Pazarı'nda Sıfır Atık Projesi'ne dikkati çekmek amacıyla karton çanta dağıtımı yaptı.


"Dönüşüm seninle başlar" sloganıyla hazırlanan karton kutuları başta belediye hizmet binası olmak üzere şehir genelinde farklı yerlere yerleştiren Bafra Belediyesi, şimdi de karton çanta dağıtımına başladı.


Başkan Kılıç, hazırladıkları el emeği ürünleri çarşamba günleri satarak gelir elde eden kadınların bulunduğu Kadın Emek Pazarı'nı ziyaret ederek, üzerinde pazarın logosunun bulunduğu karton çanta hediye etti.


Kılıç, Sıfır Atık Projesi'ne Bafra Belediyesi olarak azami destek vermeye gayret ettiklerini dile getirerek, "Emekçi bayan kardeşlerimize kendi pazarlarının logosunun bulunduğu karton çanta dağıttık. Yarın da pazar yerlerimizde vatandaşlarımıza bez el çantaları dağıtacağız." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 04:08 Kaynak: AA

Dönüşüm, Hamit Kılıç, Bafra, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Özel Halk Otobüsündeki Taciz Kavgasında Kan Aktı: 1 Yaralı Nüfus Müdürlüklerinde Yoğunluk

Rize İcra Görevlilerini Gören Otel İşletmecisi Kadın, Kriz Geçirdi Kadın Kuaförü Görünümlü Kürtaj Merkezine Baskın! İçeriden Çıkanlar Kan Dondurdu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.1.2019 17:49:42. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Kılıç Karton Çanta Dağıttı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]