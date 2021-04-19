Başkan Kılıç: "Kimsenin mağdur olmasını istemeyiz" - Son Dakika

Başkan Kılıç: "Kimsenin mağdur olmasını istemeyiz"

19.04.2021 13:09
Başkan Kılıç:

Terme Çayı istimlak çalışmaları kapsamında evleri ve iş yerleri yıkılacak olan vatandaşlar Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç ile görüşerek, yeni proje hazırlanarak mağduriyetlerinin giderilmesini istediler.

Terme Çayı istimlak çalışmaları kapsamında evleri ve iş yerleri yıkılacak olan vatandaşlar Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç ile görüşerek, yeni proje hazırlanarak mağduriyetlerinin giderilmesini istediler.

Mevcutta 40 metre olan Terme Çayı debisinin 80 metreye çıkartılması için yapılacak kamulaştırma projesinden rahatsızlık duyan vatandaşlar Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç ile toplantı yaparak mağduriyetlerinin giderilmesini talep ettiler.

Proje kapsamında ırmak çevresindeki binaların 6/A kanunu kapsamında yıkım kararına karşı çıkan vatandaşlar, ev ve iş yerlerinin değerlerinin altında kamulaştırılmasını kabul etmeyeceklerini dile getirildiler.

"Kimsenin mağdur olmasını istemeyiz"

İklim değişikliğinin belirtilerinin her geçen gün daha da belirgin hale geldiğini ve bölgede yaşanan yağışların ilçede sel riski oluşturduğuna dikkati çeken Başkan Ali Kılıç, "Geçtiğimiz senelerde yaşanan sel felaketinde birçok ev, iş yeri ve tarımsal arazi sel sularına teslim oldu. Kırsalda ve şehir merkezindeki birçok noktada vatandaşlarımız selden dolayı evlerinde mahsur kaldı. Bununla beraber sel sonrası ortaya çıkan ekonomik zarara baktığımızda da rakamlar milyonları buldu. Hal böyleyken Terme Belediyesi olarak bir daha kimsenin mağdur olmasını istemeyiz" ifadelerini kullandı.

"Zorunlu hale geldi"

Yapılacak olan kamulaştırmanın Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından hazırlanan proje çerçevesinde zorunlu olduğunu ifade eden Başkan Kılıç, "Daha önceden de belirttiğimiz gibi kamulaştırma kapsamında bir tek vatandaşımızın mağdur olduğu projeye destek vermeyiz. Bölgede etkili olan yağışlar sonrasında ilçe halkının sel korkusu yaşamaması için Terme Çayı'nda bir çalışma yapılması zorunlu hale geldi. Bunu önceki yöneticilerimizde bizler de destekliyoruz. DSİ'ye gerekli bilgiler verildi, gerekli çalışmalar yapıldı ve sonucunda proje hazırlandı. Daha önceden de belirttiğimiz gibi, bir tek vatandaşımızın mağdur olacağı projeye destek vermeyiz" dedi.

Yapılacak olan kamulaştırmadan dolayı şikayetlerini Başkan Kılıç'a ileten vatandaşlar, "Terme Çayı çevresindeki binaların yıkım kararları en kısa sürede iptal edilmeli. Bu proje kapsamında yüzlerce vatandaş, esnaf mağdur oluyor. Mülk sahiplerine yerlerinin gerçek değerleri verilmiyor. Özellikle pandemi sürecinde tüm Türkiye genelinde olduğu gibi esnaf zaten kan ağlıyor. Projenin hayata geçmesiyle birçok kişinin hayatında büyük olumsuzluklar yaşanacak, pandemi sürecinde hiçbir destek görmeden sokağa atılıyoruz. Kamulaştırma mağduru vatandaşlar olarak alternatif bir projenin hazırlanması yönündeki talebimizin dikkate alınmasını istiyoruz" diye konuştular.

Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç ile vatandaşlar, toplantı sonrasında DSİ Genel Müdürlüğü'ne giderek alternatif bir proje çalışması hakkında görüşme kararı aldılar. - SAMSUN

Başkan Kılıç: Kimsenin mağdur olmasını istemeyiz
Başkan Kılıç: Kimsenin mağdur olmasını istemeyiz
Başkan Kılıç: Kimsenin mağdur olmasını istemeyiz
Başkan Kılıç: Kimsenin mağdur olmasını istemeyiz

Kamulaştırma, Terme Çayı, Ali Kılıç, Terme, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Kılıç: 'Kimsenin mağdur olmasını istemeyiz' - Son Dakika


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