Başkan Kılıç köylerin taleplerini dinledi - Son Dakika
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Başkan Kılıç köylerin taleplerini dinledi

25.02.2022 08:31
Başkan Kılıç köylerin taleplerini dinledi

BUCA Belediye Başkanı Erhan Kılıç, saha ekibiyle beraber başladığı köy turunu tamamladı. Muhtarlarla ve vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Kılıç, talepleri tek tek dinledi, belediyenin yapacağı projelerle ilgili de bilgilendirme yaptı.

Köyler bölgesindeki ziyaretlerine Doğancılar, Karacaağaç ve Kırklar'da başlayan Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, turun ikinci gününde Kaynaklar Merkez, 29 Ekim, Belenbaşı ve Zafer mahallelerine gitti. Gittiği her yerde büyük bir ilgiyle karşılanan Başkan Kılıç, mahalle muhtarlarıyla birlikte yerinde incelemeler yaptı. Vatandaşların da taleplerini tek tek dinleyen Başkan Kılıç, başkan yardımcıları ve Sarı Masa Çözüm Merkezi saha ekibiyle beraber yapılacaklara yönelik notlar aldı.

Ziyaretlerin çok verimli geçtiğini belirten Başkan Kılıç, "İcraat birimlerimizle beraber saha çalışmalarımızı aksatmadan sürdürüyoruz. Bu çerçevede köyler bölgemizde yaptığımız ziyaretlerde, başkan yardımcılarım ve hemşehrilerimizin istek, öneri ve şikâyetlerini daha kısa sürede çözüme kavuşturmak için kurduğumuz Sarı Masa Çözüm Merkezi saha ekibimizle beraber bölgenin eksiklerini yerinde gördük. Muhtarlarımızın, kadınlarımızın, esnafımızın, çocuklarımızın bütün taleplerini dinledik. Belediye olarak bu bölgeleri kalkındırmak için hayata geçireceğimiz projelerimizi de aktardık. Notlarımızı aldık, bir planlama çerçevesinde gerekenleri yapacağız" dedi.

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Başkan Kılıç, köy turunu tamamladı Başkan Kılıç, köy turunu tamamladı

Erhan Kılıç, 29 Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Başkan Kılıç köylerin taleplerini dinledi - Son Dakika


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