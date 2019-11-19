Başkan Kılıç, kulüp yöneticilerini ağırladı

Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, Erenler ilçesinde amatör futbol kulüplerinin temsilcileri ile bir araya geldi.



Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, Erenler ilçesindeki amatör futbol kulüplerinin yetkilileri ile bir araya geldi. Sakarya Parkta gerçekleşen toplantıya Belediye Başkan Yardımcıları Rahmi Şengül, Serkan Cerrahoğlu, Sakarya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (SASKF) Başkanı Yaşar Zımba ve Erenler'deki amatör futbol kulüplerinin temsilcileri katıldı.



Toplantıda ilk olarak konuşan SASKF Başkanı Yaşar Zımba, Erenler halkının sporu sevdiğini ve önemsediğini ifade ederek, "Erenler halkı sporu, futbolu seviyor. Bunu amatör maçlarımızda ilçe sakinlerimizin gösterdiği ilgiden anlayabiliyoruz. Bizler de gerek Erenler'de gerek Sakarya'da amatör kulüplerimizi güçlendirmek için mücadelemize devam edeceğiz" dedi.



Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, ilk olarak kendisinin de gençlik yıllarında bir süre futbol oynadığını ifade ederek, "Futbolla, sporla uğraşmak insana son derece keyif veriyor, aynı zamanda sağlığı da hakikaten olumlu anlamda etkiliyor. Göreve geldiğimiz günden itibaren amatör maçlarımıza fırsat buldukça gitmeye gidemesek de takip etmeye çalışıyoruz. İlçemizde spor faaliyetlerini imkanlarımız dahilinde destekliyoruz. İsteğimiz ilçemizdeki bir takımın ilçemizi Bölgesel Amatör Ligde temsil etmesi. Ben tüm takımlarımıza başarılar diliyor, tüm sporcularımızın ligi sakatlık yaşamadan tamamlamasını temenni ediyorum" diye konuştu. - SAKARYA