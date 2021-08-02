Başkan Kılıç Manavgat'ta yangın bölgesinde - Son Dakika

Üç farklı birimi bizzat koordine eden Başkan Kılıç, özellikle afet bölgesinde tarım ve hayvancılıkla uğraşan yurttaşlara özel destek verilmesi talimatını verdi. Öte yandan, BUCAKUT gönüllüleri ve Destek Hizmetleri ekipleri ihtiyaç bölgelerinde çalışma yürütürken Veterinerlik İşleri ise Manavgat'tan Akseki'ye kadar zarar gören hayvanlara müdahale etti. Aksekili bir kadın üreticinin talebi üzerine mahsur kalan hayvanlarını kurtaran ekipler, duygulu anlar yaşattı.

Türkiye'yi etkisi altına alan orman yangınlarına destek olmak için bölgedeki ihtiyaçlar doğrultusunda birimleri harekete geçiren Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, afet bölgesine gitti.

Yangın süreci boyunca en doğru tespiti yapmak adına ilgili kurumlarla görüşüp, nokta atışı destek için bir koordinasyon kuran Kılıç, Buca Arama Kurtarma Birimi (BUCAKUT) ile Veterinerlik İşleri Müdürlüğü'nden veteriner hekimlerin yer aldığı hayvan ambulansı ve ikram araçlarını Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yangın bölgesine ulaştırdı.

BAŞKAN KILIÇ AFET BÖLGESİNDE

Birimlerin ulaşmasının ardından Başkan Erhan Kılıç, Başkan Yardımcıları Barış Özreçber ve Eşref Çakır ile birlikte Manavgat'a hareket etti. Afet bölgesini inceleyen Başkan Kılıç, Manavgat Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde kurulan Yangın Dayanışma Merkezi'nde paydaşlarla görüşerek durum değerlendirmesi yaptı. Yürütülen çalışmalar kapsamında verilebilecek destekleri öğrenen Kılıç, sahada çalışma yapan personeli bizzat koordine etti.

KÖY KÖY HAYVANLARA SAĞLIK MÜDAHALESİ

Bölgeye iki gün önce ulaşan birimler, planlı bir biçimde gece gündüz demeden çalışma yürüttü. Buca Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından görevlendirilen ekipler, yangında yaşadıkları çaresizlikle yürekleri yakan hayvanlara tedavi çalışmalarına başladı. Manavgat'ın yangından kurtarılan kırsal bölgelerinden yangının ilerlediği Akseki'ye kadar ulaşan ekipler, büyükbaş, küçükbaş ve binek hayvanların yanı sıra ormanda zarar gören yaban hayvanlarına da klinik desteği sağladı. Hayvanlara yapılan sağlık desteğinin yanı sıra bölgede bulunan sokak hayvanları için ise mama tedarik edildi.

YETER TEYZE CAN YOLDAŞINA KAVUŞTU

Çalışmaların yürütüldüğü Akseki bölgesinde yalnız yaşayan ve tahliye işlemi gerçekleşen Yeter Teyze, ekiplere hayvanlarının kurtarılması için talepte bulundu. Üreticinin talebi üzerine harekete geçen ekipler, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle mahsur Erikson ve Yumak adındaki inek ve buzağıyı gece saatlerinde kurtardı. Güvenli bölgeye getirilen hayvanlarla sahibini yeniden buluşturan ekipler, hayvanların muayenesini tamamladı. 'Yol arkadaşım' diye nitelendirdiği hayvanlarına kavuşan kadın ise duygulu anlar yaşadı.

YANGIN TAHLİYELERİNİN ARDINDAN İLK KARŞILAMA

Buca Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından bölgeye ulaştırılan destek ekipleri ise zor anlar yaşayan vatandaşlara ve yangın söndürme çalışmaları yürüten ekiplere destek oldu. İkram araçlarında ilk ihtiyaçları temin eden ekipler, özellikle Akseki'de yangından tahliye edilen vatandaşları ilk karşılayan ekip oldu. BUCAKUT gönüllüleri ise AFAD ekipleriyle koordineli bir şekilde kurtarma çalışmalarına eşlik etti.