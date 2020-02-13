Başkan Kılıç, milli davet alan Selçuk'a başarılar diledi - Son Dakika
Son Dakika Spor Başkan Kılıç, milli davet alan Selçuk'a başarılar diledi - Son Dakika Spor

Başkan Kılıç, milli davet alan Selçuk'a başarılar diledi

6 saat önce

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, U-14 Milli Takımı'nın 18-20 Şubat 2020 tarihlerinde İstanbul'da Makedonya ile oynanacak milli maçın aday kadrosuna davet edilen Mert Selçuk'a başarı dileklerinde bulundu.

Başkan Kılıç, milli davet alan Selçuk'a başarılar diledi, System.String[]

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, U-14 Milli Takımı'nın 18-20 Şubat 2020 tarihlerinde İstanbul'da Makedonya ile oynanacak milli maçın aday kadrosuna davet edilen Mert Selçuk'a başarı dileklerinde bulundu.


Futbol U-14 Milli Takımı aday kadrosuna davet edilen Mert Selçuk antrenörleri İsmail Edis, Yasin Bedirkurum, Zafer Teke ve Bafra Belediyesi Spor İşleri Müdürü Yusuf Danışmaz Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç'ı ziyaret etti. Milli takım düzeyinde davet alan futbolcu Mert Selçuk ile tüm ilçenin gurur duyduğunu ifade eden Başkan Kılıç, "Bafra'da son zamanlarda sportif alanlarda üst üste gelen başarılar bizleri ziyadesi ile mutlu ediyor. Futbola Bafra'da başlayıp kısa sayılabilecek bir süreçte kendi yaş gurubunda milli takıma davet edilmek kendisi için büyük başarı, bizler için ise gurur kaynağı oldu. Mert henüz yolun çok başında. Bu azmi ile futbolunda çok daha güzel noktalara geleceğine inanıyorum. Şu an tüm ilçe Mert'in Makedonya ile oynanacak milli maçta süre almasını temenni ediyor. Dualarımız Mert ile birlikte. Kendisine başarılar diliyor, bu günlere gelmesinde katkısı olan herkese teşekkür ediyorum" dedi.


Bafra Gençlik Hizmetleri Spor Kulübünde futbola başlayan ve şuan Atakum Belediyespor Kulübünde futbol hayatını sürdüren 2006 doğumlu forvet oyuncusu Mert Selçuk ise, "Milli takıma çağrıldığım için çok mutlu ve gururluyum. Futbol oynamaktan çok keyif alıyorum, milli takım müsabakalarında elimden gelenin en iyisini yapacağım" diye konuştu. - SAMSUN

Hamit Kılıç, Selçuk, Bafra, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 05:12 Kaynak: İHA
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