Başkan Kılıç MİS toplantısına katıldı - Son Dakika

Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, Adana, Sarıçam Belediyesi'nde düzenlenen Mahalli İdareler İşverenleri Sendikası (MİS) Üyesi Belediye Başkanları Genişletilmiş Yönetim Kurulu Toplantısı'na katıldı.

Adana Sarıçam'da düzenlenen toplantıya Bartın Belediye Başkanı ve Mahalli İdareler İşverenleri Sendikası Genel Başkanı Cemal Akın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, aralarında Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç'ın da bulunduğu Türkiye geneli 21 Belediye Başkanı katıldı.

Adana Sarıçam'da düzenlenen Mahalli İdareler İşverenleri Sendikası (MİS)'nın 9'ncu olağan yönetim kurulu toplantısının çok verimli geçtiğini söyleyen Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, "Başta Genel Başkanımız Cemal Akın ve Sarıçam Belediye Başkanımız Bilal Uludağ olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

"Belediyelerimiz açısından faydalı bir toplantı oldu"

Toplantının gündemi hakkında bilgiler veren Başkan Kılıç, "Mahalli İdareler İşverenleri Sendikası'nın Adana'da düzenlenen Yönetim Kurulu ve İstişare Toplantısını tamamladık. Programa katılan 21 Belediye Başkanımız ile yaptığımız istişarelerde yaşadığımız sorunları ve çözüm noktalarını masaya yatırarak, fikir alışverişinde bulunduk. Belediyelerimiz açısından faydalı bir toplantı oldu. Başta Sendika Genel Başkanımız Cemal Akın Bey olmak üzere, bizlere harika ev sahipliği yapan Sarıçam, Karaisalı, Karataş ve Pozantı Belediye Başkanlarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP