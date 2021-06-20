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Başkan Kılıç muhtarlarla buluştu - Son Dakika

Başkan Kılıç muhtarlarla buluştu

20.06.2021 13:14
Başkan Kılıç muhtarlarla buluştu, System.String[]

Muhtarlarla istişarede bulunan Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, "Birlik ve beraberlik içerisinde ilçemizin hizmet kalitesini artırmak için çalışıyoruz" dedi.

Muhtarlarla istişarede bulunan Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, "Birlik ve beraberlik içerisinde ilçemizin hizmet kalitesini artırmak için çalışıyoruz" dedi.

Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç ilçeye bağlı 82 mahalle muhtarı ile bir araya gelerek istişare toplantısı düzenledi. Kademeli normalleşmenin ardından muhtarlarla yapılan ilk istişare toplantısında muhtarları tek tek dinleyen Başkan Kılıç, talep ve istekleri not aldı. Terme Belediyesi Kültür Merkezinde gerçekleştirilen istişare toplantısına Terme Belediyesi Başkan Yardımcıları Kemal Alemdar ve Yasin Çakır, Terme Muhtarlar Derneği Başkanı Murat Dinç, belediye birim müdürleri ve mahalle muhtarları katıldı.

"Hep birlikte Terme için çalışıyoruz"

Muhtarların, vatandaşlarla devlet arasında köprü görevi gördüğüne dikkat çekerek, bu nedenle muhtarlarla koordinasyona önem verdiklerini belirten Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, "Muhtarlarımız 82 mahallemizde bizlerin gözü, kulağı, eli, ayağı. Mahallelerimizde kimseyi ayrıştırmadan, herkesle kucaklaşıp en fazla nasıl yardımcı olabiliriz diye düşünerek bunun mücadelesini veriyoruz. Birlik ve beraberlik içerisinde hizmet kalitemizi artırmak için çalışıyoruz. Hep birlikte Termemizi daha ilerilere taşıyacağız. Yol ortağımız siz değerli muhtarlarımızla en kılcal damarlara kadar inerek, ilçemize daha iyi nasıl hizmet ederiz, bunların kaygısını taşıyarak hareket ediyoruz. Her sorunu birlikte istişare ederek bu şehri yönetmeye talip olduk. Bunu gerçekleştirmek için hem vatandaşlarımıza hem size kapımız daima açık. Ayrıca düzenli hale getirdiğimiz bu toplantılarla sizlerle daha iyi iletişim kurarak, devamlı dirsek temasında bulunarak hizmet anlayışımızı hiç kimseyi kimseden ayırmadan yapıyoruz. 7 gün 24 saat ilçe sakinlerimizin emrindeyiz" diye konuştu.

Her mahalleye eşit hizmet

Terme'de 82 mahalleye eşit şartlarda hizmet götürmek için mücadele verdiklerini dile getiren Başkan Kılıç, "Hizmette sen, ben demeden, biz diyerek ve bölgemize eşit hizmet götürmeye çalışıyoruz. Ayrım yapmadan, bölgelerimizi ihtiyacına göre hizmetle ulaştırmak için çalışıyoruz. Mahallelerimizin önceliklerini belirleyerek, acil yatırımları ön plana alarak hizmet ediyoruz. Bir yere hizmet ederken, diğer yerlere gözümüzü ve kulağımızı kapatmadan, halkımızın ihtiyaç duyduğu her şeyi en hızlı ve en iyi şekilde yapmaya özen gösteriyoruz. Bu güne kadar her zaman biz dedik. Bundan sonra da biz diyerek hizmetlerimizle ilçemizi geliştirmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

İstişare toplantısında söz alan muhtarlar, Başkan Kılıç'a yapılan hizmetler için teşekkür ederken, "Gerek Başkanımızı, gerek yardımcılarına, gerekse birim müdürlerine ulaşmada sıkıntı yaşamadan 7/24 ulaşabiliyoruz. Belediyemizle koordineli bir şekilde halkımıza hizmet etmeye çalışıyoruz. Sayın başkanımıza her zaman yanımızda olduğu için teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandılar. - SAMSUN

Başkan Kılıç muhtarlarla buluştu
Başkan Kılıç muhtarlarla buluştu
Başkan Kılıç muhtarlarla buluştu
Başkan Kılıç muhtarlarla buluştu
Başkan Kılıç muhtarlarla buluştu

Kemal Alemdar, Yasin Çakır, Ali Kılıç, Terme, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Kılıç muhtarlarla buluştu - Son Dakika


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