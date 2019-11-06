Başkan Kılıç, öğrencilerin yaptığı çalışmaları inceledi

DÜZCE(İHA) – Beyköy Belediye Başkanı Osman Kılıç, Beyköy İmam Hatip Ortaokulu nün düzenlemiş olduğu bilimsel çalışmalarını inceledi.



TÜBİTAK Bilim fuarları destekleme programları kapsamında Beyköy İmam Hatip Ortaokulunun düzenlemiş olduğu fuar alanının açılışını Belediye Başkanı Osman kılıç yaptı. Açılışın ardından Başkan Kılıç, öğrencilerin hazırlamış olduğu birbirinden değerli bilimsel çalışmalarını inceledi ve emeği geçen öğretmen ve öğrencileri tebrik etti. - DÜZCE