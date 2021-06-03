Başkan Kılıç: "OSB'ler için hazırlıklar sürüyor"

Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, Ahmetbey merasına yapılması planlanan Sera OSB ile ilçede yapımı planlanan Tarıma Dayalı İhtisas (Sera) OSB için çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini söyledi.

Önceki gün müteşebbis heyet, yatırımcılar ve yol haritası oluşturulması için Terme TSO Başkanı Ahmet Ekmekçi ve İlçe Tarım Müdürlüğü'nden yetkilerle bir araya gelen Başkan Kılıç, "İlçemize önemli yatırımlar kazandırmak için çalışmalarımız devam ediyor. Samsun Valimiz Doç. Dr. Zülkif Dağlı ile yaptığımız istişareler sonucunda ilçemize öncelikle süs bitkileri ve tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği yapılacak Tarıma Dayalı İhtisas OSB kazandırmak için çalışmalara başladık. Ahmetbey merasında yapımını planlandığımız sera OSB için de Tarım ve Orman bakanlığından gelen heyetimizle önceki ay gerçekleştirilen toplantımızın ardından, bugün de TSO Başkanımız Ahmet Ekmekçi ve ilçe tarım müdürlüğümüzden heyetle bir araya gelerek, yol haritamızı belirledik" dedi.

"Terme'nin potansiyelini kullanmalıyız"

Terme'nin tarım alanındaki potansiyeline de dikkat çeken Başkan Kılıç, "İlçemiz mümbit ovanın tam ortasında değerli tarım arazilerine sahip. Ayrıca tarımsal makine sanayi alanında bir marka. Karayolu geçiş güzergahı üzerinde İki havaalanı ve iki limana yakınlığı ile ihracat ve ithalat açısında çok uygun bir bölgedeyiz. Bu potansiyeli OSB ile taçlandırmak istiyoruz. Sera OSB'nin yanında Sanayi OSB için çalışmalarımızda diğer yandan devam ediyor. İlçemizin sanayi alanındaki potansiyelini de kullanmak istiyoruz. İlçemiz için atılacak her adım bu şehrin önünü açmakta büyük ivme sağlayacak. Biz Terme Belediyesi olarak bu projelerin lokomotifliğini yapmaya hazırız. Artık farklı işlere imza atmalıyız. Eksiklerimizi bir an önce tamamlayarak, rotamızı çizmek zorundayız" İfadelerini kullandı. - SAMSUN