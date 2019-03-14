Son Dakika Haberleri: Başkan Kılıç, Özel Sporcuları Ödüllendirdi

Başkan Kılıç, Özel Sporcuları Ödüllendirdi

1 saat önce

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası'nda derece yapan Bafra Özel Çocuklar Eğitim ve Spor Kulübü sporcusu ikizleri ödüllendirdi.

Başkan Kılıç, Özel Sporcuları Ödüllendirdi, System.String[]
Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası'nda derece yapan Bafra Özel Çocuklar Eğitim ve Spor Kulübü sporcusu ikizleri ödüllendirdi.

Bafra Özel Çocuklar Eğitim ve Spor Kulübü Dernek Başkanı Dursun Dündar, yönetici Ersin Önal, antrenör Emrah Çakır ve masa tenisi Türkiye birincisi Enes Burş ve Türkiye üçüncüsü Burak Burç'u makamında kabul eden Başkan Kılıç, "Engellilerin sosyal hayata adaptasyonu konusunda birçok çalışmanın içinde olmaya gayret gösteriyoruz. Bu anlamda destek verdiğimiz iki çocuğumuzun Türkiye şampiyonasında elde ettiği başarıdan dolayı onur duyuyorum" dedi.

Bafra Özel Çocuklar Eğitim ve Spor Kulübü Dernek Başkanı Dursun Dündar, kulüplerinin spor alanında Türkiye, bölge ve il bazında birçok başarıya imza attıklarını belirterek sporcularının başarısında katkısı olan Belediye başkanı Hamit Kılıç'a teşekkür etti. Kulüp yöneticisi Ersin Önal ise sporun tüm insanlara faydalı olduğu gibi herhangi bir engeli olanların hayata tutunmalarında da büyük bir faktör olduğunun altını çizerek, kulüp olarak koşu, yüzme alanlarında çalışmalar yaptıklarını ve bölge ve Türkiye şampiyonlukları elde ettiklerini belirtti.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Enes Burç ve Burak Burç'a çeşitli hediyeler vererek ödüllendirdi. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 06:12 Kaynak: İHA

Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Avrupa Birliği Türkiye'ye Suriyeliler İçin 1,5 Milyar Euro Verecek HDP'den Demirtaş Açıklaması: Cezaevinde Olmasaydı Cumhurbaşkanı Olacaktı

Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani'den Türkiye'ye Zeytin Dalı: Yakın İş Birliği İçerisinde Olmak İstiyoruz Bilgi Üniversitesi, İlbak Holding'e Satıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.3.2019 20:01:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Kılıç, Özel Sporcuları Ödüllendirdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]