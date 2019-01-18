Başkan Kılıç, Pazar Yerinde Bez Çanta Dağıttı

Samsun Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, "Sıfır Atık Projesi" kapsamında Büyük Pazaryeri'nde vatandaşlara bez çanta dağıttı.

Samsun Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, "Sıfır Atık Projesi" kapsamında Büyük Pazaryeri'nde vatandaşlara bez çanta dağıttı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayelerinde başlatılan, "Sıfır Atık Projesi" kapsamında ilçenin Büyük Pazaryeri'nde vatandaşlara bez çanta dağıtımı yapan Başkan Kılıç'a vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. "Dönüşüm seninle başlar" sloganıyla "Sıfır Atık Projesi"ni sahiplenen Bafra Belediyesi; şehrin belirli noktaları ve okullara yerleştirdiği geri dönüşüm kutuları ve Hanımlar Emek Pazarı'nda karton poşet dağıtımın ardından ilçede bulunan Büyük Pazar'da da bez çanta dağıtımını yaptı.



Başkan Kılıç tarafından yapılan bez çanta dağıtımında alış verişe gelen vatandaşlar ve pazar yerinde bulunan esnaflar, dağıtılan bez çantalar nedeniyle teşekkür ettiler. Vatandaşlar ve esnaflarla sohbet edip sorunlarını dinleyen Başkan Kılıç, ülke için çok önemli olan "Sıfır Atık Projesi"ni uzun uzun anlatarak bilgilendirmede bulundu.



Başkan Kılıç, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Hanımefendinin öncülüğünde başlatılan Sıfır Atık Projesi'ne destek amacı ile hazırladığımız bez çantalarımızı Büyük Pazaryerimizde vatandaşlarımıza dağıttık. Bizlerin yanında olan Pazarcılar Odası Başkan Hüseyin Topuz ve tüm halkımıza teşekkür ediyorum. Belediyemiz öncülüğünde Sıfır Atık Projesi her geçen gün daha da ilgi ve destek topluyor. Bizler bu doğrultuda farklı çalışmaları hayata geçirmeye devam edeceğiz. Cumhuriyet Ortaokulu da E-twinning kapsamında 6 ülkeden 23 okulun katılımıyla yürütülen 'Çevre İçinse Eğer, Atıkları Toplamaya Değer Projesi' ile çevreye duydukları hassasiyeti verdikleri önemi ortaya koyuyorlar. Bütün bunlar Bafra'nın söz konusu projeye ne denli sahip çıktığının göstergesidir" dedi. - SAMSUN

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