Başkan Kılıç, Sanayi Esnafının Sorunlarını Dinledi
1 saat önce
Samsun Bafra Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Bafra Belediye Başkan Adayı Hamit Kılıç, Büyük Sanayi sitesi ve Kızılırmak Sanayi Sitesi'ndeki esnaflarla bir araya gelerek sorunlarını dinledi.
Samsun Bafra
Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Bafra Belediye Başkan Adayı Hamit Kılıç
, Büyük Sanayi sitesi ve Kızılırmak
Sanayi Sitesi'ndeki esnaflarla bir araya gelerek sorunlarını dinledi.
Başkan Kılıç ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada, "El emeği, göz nuru, alın teri ile rızklarını kazanmaya çalışan Büyük Sanayi Sitesi ve Kızılırmak Sanayi Sitelerimizdeki esnaflarımızı ziyaret ettik. Hayırlı işler dileyerek ve desteklerini istedik. Bizlere gösterdikleri ilgi ve alakadan dolayı esnaflarımıza şükranlarımı sunuyorum" dedi.
Başkan Kılıç'a, AK Parti
İlçe Başkanı Av. İbrahim Semiz, MHP
İlçe Başkanı Barbaros Turna ve teşkilat mensupları eşlik etti. - SAMSUN
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 01:26 Kaynak: İHA
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