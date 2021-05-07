Başkan Kılıç: "Sosyal mesafeler kardeşliğimize engel olamaz" - Son Dakika

Başkan Kılıç: "Sosyal mesafeler kardeşliğimize engel olamaz"

07.05.2021 09:49
Başkan Kılıç:

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, geçen günlerde ilçe merkezinde gerçekleştirilen iftar yemeği dağıtımında bizzat kendisinin yer almasından sonra bu kez de kırsal mahallelere yapılan gıda kolisi yardımı için direksiyona geçti.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, geçen günlerde ilçe merkezinde gerçekleştirilen iftar yemeği dağıtımında bizzat kendisinin yer almasından sonra bu kez de kırsal mahallelere yapılan gıda kolisi yardımı için direksiyona geçti.

Sosyal belediyecilik çalışmalarına ağırlık veren Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç ilçe merkezine uzak mahallerde bulunan ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere hazırlanan Ramazan kolilerinin öncesinde hazırlanmasında görevli ekiplere yardım etti. Daha sonra ise Sosyal Yardım İşleri Müdürü Öztürk Doğutaş ile birlikte dış mahallelere doğru hareket eden Başkan Kılıç, ulaşılan mahallelerde her yaştan vatandaşlarla hasbıhal etti. Başkan Kılıç Ramazan kolilerini ilçe merkezine 45 km uzaklıktaki Akalan Mahallesi'nin yanında Kuzalan, İnözükoşaca, Asar ve Kapıkaya Mahallelerinde ihtiyaç sahiplerine tek tek ulaştırdı.

"Bafra'da kimse yalnız değildir" diyerek ihtiyaç sahibi her vatandaşa yardım elini uzatmaya devam edeceklerini belirten Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, "İlçe merkezimizdeki iftar yemeği dağıtımın ardından bu kez de kırsal mahallelerimize Ramazan kolisi dağıtımında yer aldık. Ekiplerimiz mahalle muhtarlarımızla birlikle bu hizmeti her gün düzenli olarak sürdürüyor. Bafra'da mesafeler kardeşliğimize asla engel olamaz. Bu günde Ramazan'ın bereketini mahalle sakinlerimiz ile birlikte paylaştık, büyüklerimizle ve çocuklarımızla hasbihal ettik. Ramazan'ın feyz ve bereketine nail olabilmek için gayret gösterdik. Vatandaşlarımızın şahsımıza göstermiş oldukları alakaları bizleri ziyadesi ile memnun etti. Hepsine teşekkür ediyorum" dedi.

Bafra Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü koordinasyonunda ilçe merkezinin yanında kırsal mahallelere de Ramazan kolisi dağıtımına devam ediyor.

Kısıtlamaları fırsata dönüştürdü

Öte yandan, Bafra Belediyesi ekipleri sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata çevirerek çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Hafta içi ve hafta sonu planlı çalışmalarını yürüten Bafra Belediyesi ekipleri gerek insan yoğunluğu, gerekse araç yoğunluğunun olmadığı sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu bugünlerde daha geniş kapsamlı çalışmalarını daha hızlı bir şekilde tamamlıyor. Bafra Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından sürdürülen Altınkaya Mahallesi Ticaret Okulu Sokak'taki 2 bin 500 metre kare kaldırım ve yol parke çalışması tamamlandı. Kısa bir süre içerisinde de ise Zübeyde Hanım Caddesi'nde kaldırım, refüj ve aydınlatma çalışmasına başlanacak.

Bafra Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından kendi ekip ve imkanlarınca hazırlanarak Sedde Parkı'na yerleştirilen kamelyalar ise büyük beğeni topladı. Kısıtlama sürecini en verimli şekilde geçirdiklerini belirten Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç "Bafra'mızı daha güzel, daha yaşanılabilir bir hale getirmek için canla başla çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - SAMSUN

Başkan Kılıç: Sosyal mesafeler kardeşliğimize engel olamaz
Başkan Kılıç: Sosyal mesafeler kardeşliğimize engel olamaz
Başkan Kılıç: Sosyal mesafeler kardeşliğimize engel olamaz
Başkan Kılıç: Sosyal mesafeler kardeşliğimize engel olamaz
Başkan Kılıç: Sosyal mesafeler kardeşliğimize engel olamaz
Başkan Kılıç: Sosyal mesafeler kardeşliğimize engel olamaz

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Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Kılıç: 'Sosyal mesafeler kardeşliğimize engel olamaz' - Son Dakika


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