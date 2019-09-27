Son Dakika Haberleri: Başkan Kılıç talimat verdi, ekipler imdadına yetişti
Son Dakika Yaşam Haber

Başkan Kılıç talimat verdi, ekipler imdadına yetişti

1 saat önce

Samsun'un Terme ilçesinde evinden çıkamayan yaşlı kadın için gelen telefon üzerine ekipleri harekete geçiren Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, yaşlı kadının imdadına yetişti.

Başkan Kılıç talimat verdi, ekipler imdadına yetişti, System.String[]

Samsun'un Terme ilçesinde evinden çıkamayan yaşlı kadın için gelen telefon üzerine ekipleri harekete geçiren Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, yaşlı kadının imdadına yetişti.


Terme'nin Sivaslar Mahallesi'nde yalnız kalan 70 yaşındaki Menevşe Kocabıyık'ın imdadına Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç yetişti.


Acil talimat


Başkan Kılıç, kendisine gelen ihbar telefonu sonrasında Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı ekipleri anında harekete geçirdi. Eşi, Samsun'da tedavi gördüğü için evde yalnız kalan yaşlı kadını, belediye ekipleri acılar içinde çaresiz halde buldu. Kültür ve Sosyal İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Yasin Çakır'ın da eşlik ettiği ekipler, yaşlı kadını hızla 112'yi arayarak sağlık ekiplerine haber verdi. Kocabıyık, Terme Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.


Başkan Kılıç'tan hastanede ziyaret


Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, tedavi altına alınan Kocabıyık'ı ziyaret ederek, yetkililerden sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Belediye olarak her zaman vatandaşların yanında olduklarını dile getiren Başkan Kılıç, "Sosyal belediyecilik anlamında ekiplerimiz her zaman sahada. İhtiyaç sahiplerinin yardımına koşmak için elimizden gelen gayreti imkanlarımız ölçüsünde gösteriyoruz. Menevşe teyzemizin sağlık durumu gayet iyi. Hastanemizde gerekli bakımları yapılacak. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz de gerekli yardımları yapacak. Teyzemizi yalnız bırakmayacağız" dedi. - SAMSUN

Ali Kılıç, Samsun, Terme, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 05:33 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çanakkale'deki Apollon Smintheus Tapınağı'nda Bizans hazinesi bulundu
Genç kızı asansör boşluğuna böyle itti! Dehşete düşüren olayın görüntüleri çıktı Yer: Antalya! Çöp eve giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2019 19:28:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Kılıç talimat verdi, ekipler imdadına yetişti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]