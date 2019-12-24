Başkan Kılıç'tan 25 Aralık mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Kılıç'tan 25 Aralık mesajı - Son Dakika

Başkan Kılıç'tan 25 Aralık mesajı

6 saat önce

Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, 25 Aralık Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98. Yıldönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Kılıç'tan 25 Aralık mesajı, System.String[]

Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, 25 Aralık Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98. Yıldönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.


Belediye Başkanı Kılıç, mesajında " Şahinbey'in, Karayılan'ın, Şehitkamil'in torunları olarak atalarımıza olan borcumuzu, attıkları temeller üzerine sağlam bir gelecek inşa ederek ödemek zorundayız. Yegane hedefimiz, 98 yıl önce ecdadımız tek yürek, tek vücut olarak aziz topraklarımızı nasıl koruduysa bizlerinde aynı inanç ve kararlılıkla korumak olmalıdır" ifadelerini kullandı.


"Tarihe altın harflerle yazılan direniş"


Başkan Kılıç, mesajda kurtuluş gününü de kutlayarak, "Esir olmaktansa ölmeyi tercih eden 6317 kahraman, bu şehir için canlarından vazgeçerek kurtuluş meşalesini yakmışlardır. Bir şehrin, bir devleti yendiği Aziz topraklardır burası. Vatan uğruna gözünü kırpmadan şehadete yürüyenlerin şehridir burası. '6317' Ecdadımızın simgesi, Antep'ten Gaziantep'e uzanan destansı mücadelenin şifresidir. Gazi şehrimizin, Antep savunmasında ki örnek direnişi tarihe altın harflerle yazılmıştır. Bu yüce mücadelenin nişanesi olarak Antep'e Gazilik unvanı verilmiş; bir ulusun kahramanı olan ve aynı unvanın da sahibi olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, nüfusunu Gaziantep'e aldırarak, Anteplilerle hemşeri olarak, onları onure etmiştir. Gaziantep Savunması eşine tarihte bir daha rastlanmayan bir destandır. Açık bir kentin bu şanlı savunması, yalnız Türklerin değil, bütün insanlık dünyasının hayret, takdir ve hürmetini kazanmıştır. Bu destansı mücadeleyi gençlerimizin de öğrenmesi çok önemlidir. Bu konuda hepimize büyük görevler düşüyor. Bizler her günü 25 Aralık ruhuyla yaşamalıyız, yaşatmalıyız. Bu duygu ve düşünceler ile Gaziantep savunmasının 98. yıl dönümünü büyük bir onur ve gururla kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatan için gözlerini kırpmadan canlarını feda eden tüm aziz şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP

Mehmet Sait Kılıç, Gaziantep, Oğuzeli, Aralık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 11:35 Kaynak: İHA
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